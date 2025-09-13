Ìò½ê¹»Ê¡¢¿·¥É¥é¥Þ¤¬À¤³¦ÇÛ¿®¡Ä¡È¸åÇÚÇÐÍ¥¡É¤¬ËÜ»ï¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃçÂåÃ£Ìð¤Ë¼¸ÀÕ¡×¤µ¤ì¤¿¡ÖÌµÌ¾½Î¡×»þÂå
¡ÖNetflix¡×¤¬¡¢2025Ç¯9·î¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï10¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2026Ç¯¤Ë¡ØÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡Ù¡Ê¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¼ç±é¡Ë¡¢¡Ø²¶¤Î¤³¤È¡¢¤Ê¤ó¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿?¡Ù¡ÊÌò½ê¹»Ê¼ç±é¡Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¡¡¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¤Î3ºî¤ò¡¢À¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢µÜÆ£´±¶åÏº¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ø²¶¤Î¤³¤È¡¢¤Ê¤ó¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿?¡Ù¤Ç¤¹¡£Ìò½ê¤µ¤ó¤ÏNetflix¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÔµÜÆ£´±¶åÏº¤µ¤ó¤ÎåÌÌ©¤Ç¡¢¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤Æ¡¢¾Ð¤¨¤Æ¡¢Ì¯¤Ë´¶Æ°Åª¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤µÓËÜ¤Ç¤¹¡Õ¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë!¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇµÜÆ£¤µ¤ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À°ë»³¾½¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤Ï´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¾µÇ§Íßµá¡Ù¡£Ìò½ê¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î¹âÀ¥Àî¸¼¡ÊÌò½ê¡Ë¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¹ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´°Á´¤ËËº¤ìµî¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¾µÇ§Íßµá¤ò»ý¤ÆÍ¾¤¹¹âÀ¥Àî¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÈá·à¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤Æ¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿2023Ç¯¤Î±Ç²è¡ØPERFECT DAYS¡Ù¡Ê¥ô¥£¥à¡¦¥ô¥§¥ó¥À¡¼¥¹´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÎºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÎÌò½ê¡£¤·¤«¤·¡¢Ìò¼Ô¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥ÍÜÀ®½ê¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡ÈÍ¥ÅùÀ¸¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÌµÌ¾½Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤ÈÉ×¿Í¤Î¸Î¡¦µÜºê¶³»Ò¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê·Î¸Å¾ì¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤Ë¼«Á³È¯À¸Åª¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿»ä½Î¤Ç¤¹¡£1977Ç¯¤Ë½ÎÀ¸¤ò°ìÈÌ¸øÊç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î1´üÀ¸¤¬Ìò½ê¹»Ê¤µ¤ó¡¢¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¤µ¤ó¤é¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡ØÌµÌ¾½Î¡Ù¤ÎÌ¾Á°¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æþ½Î¤ÎÇÜÎ¨¤Ï200ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ì¤ÐÉñÂæ½Ð±é¤Ê¤É¤ÇµëÎÁ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤¿¤á¡Ø¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¶Ø»ß¡Ù¤È¤¤¤¦µ¬Â§¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤â¡¢±é·à¿Í¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÉñÂæ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤³¤ÇÌò½ê¤Ï¡¢±éµ»¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤ÀÇÐÍ¥¤Î±×²¬Å°¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆËÜ»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Ìò½ê¤È¤Î¡È¤ä¤ó¤Á¤ã¡É¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÈÌò½ê¤µ¤ó¤ÏÇ¯Îð¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌµÌ¾½Î¤Ç¤ÏÈà¤¬2´üÀèÇÚ¤Ç¤·¤¿¡£·Î¸Å¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ç¤è¤¯°û¤ß¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°û¤ß»Ï¤á¤ë¤ÈÄ«¤Þ¤Ç¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ·Î¸Å¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ò½¤¤¤Î¤Ç¤¹¤°¤Ë±üÍÍ¤ÎµÜºê¶³»Ò¤µ¤ó¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ø¿·ÆþÀ¸¤òÏ¢¤ì²ó¤·¤Æ¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡Ù¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÌò½ê¤µ¤ó¤ÎÌòÌÜ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Ìò½ê¤Ï¸å¤Ë¡¢¡ÖÈà¡Ê±×²¬¡Ë¤È¤¤¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¤ó¤À¤è¡×¤È¼þ°Ï¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÃçÂå¤Ï¡ÖÌò½ê¤Ï¤è¤¯ÃÙ¹ï¤ò¤¹¤ë¡£Æþ½Î¼°¤Ë¤âÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÌóÂ«¤Î»þ´Ö¤è¤ê1»þ´Ö¡¢2»þ´ÖÁ°¤ËÍè¤¤¡×¤È¼¸ÀÕ¡¢¸·Ì¿¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°¦Äï»Ò¤Ë¡ÖÌò½ê¹»Ê¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤ÏÃçÂå¤À¤Ã¤¿¡£ÃçÂå¤â¤Þ¤¿¡¢¿·ºî¤ÎÇÛ¿®¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£