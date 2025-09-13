元HKT48でタレントの田中美久（24）が13日、自身のインスタグラムを更新。イメージ激変の新ヘアスタイルを公開した。

「ここで初公開！！！！ 田中美久、人生初のピンク髪になりました！！！！！ きゃーーーーー 似合ってますか？？？」とつづり、茶色からピンク色に変化したヘアを初披露した。

さらに別の投稿では「10月期 新土曜ドラマ 日本テレビ 『#良いこと悪いこと』 丸藤萌歌を演じます。人それぞれが抱える“罪悪感”をテーマにした作品で、自分の青春を振り返りながら心がざわつくような瞬間もあると思います。笑いも切なさもある、どこか懐かしい気持ちになれる予測不能な考察ミステリードラマです」と明かし、「そして今回、人生初のピンクヘアに挑戦してます 鏡見るたびにちょっと新鮮で、自分じゃないみたいだけど不思議とお気に入り」と胸の部分がハート形に空いた真っ赤なトップスと黒のキャミソール姿をアップした。

ファンやフォロワーからも「きゃあ〜〜かわいい」「めちゃくちゃ可愛い」「激カワ」「すっごくお似合いだよ〜」「ギャル役するの？」「放送日が待ち遠しい」などのコメントが寄せられた。

田中は熊本県出身。AKB48大島優子に憧れ、母の勧めもあってHKT48の第3期オーディションを受験し、13年8月に合格した。17年12月には週刊誌で初の水着グラビアを披露。18年の11thシングル「早送りカレンダー」で矢吹奈子との「なこみく」コンビで初のセンター選出。同6月の「AKB48世界選抜総選挙」で10位となり初の選抜入り。20年の映画「＃ハンド全力」で単独初主演。21年に1st写真集「1／2少女」を発売。23年にグループを卒業した。

その後もNHK連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど女優やタレントとして活躍するほか、水着やランジェリーを含めたモデルとしても絶大な人気を誇る。愛称は「みくりん」。「アイドル界のグラビアクイーン」と称されることも多い。