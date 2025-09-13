◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・高田勇仁―同級２位・松本流星▽ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・武居由樹―同級１位クリスチャン・メディナ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、愛知・名古屋市 ＩＧアリーナ）

トリプル世界戦の前日計量が１３日、試合会場となるＩＧアリーナ・サブアリーナで行われ、セミファイナルに出場するＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（２９）＝大橋＝は規定体重の５３・５キロで一発パス。挑戦者の同級１位クリスチャン・メディナ（２５）＝メキシコ＝もリミットから１００グラムアンダーの５３・４キロでクリアした。

計量を終えて囲み取材に応じたメディナは「今、とてもハッピーだ。試合展開？ 明日、皆さんはそれを見ることになるだろう」と含み笑いをして言葉を濁した。打ち合いか？と重ねて聞かれると「すべての可能性がある。武居次第、だ」と話すにとどめ、手の内は明かさなかった。

身長１６５センチの右ボクサーファイター。２０１７年１２月にプロデビュー（１回ＴＫＯ勝ち）し、２１年１１月にＷＢＣユース王座、２４年１１月にＷＢＯラテン王座などを手にした。２０２３年８月には前ＩＢＦ王者・西田凌佑（六島）と挑戦者決定戦で対戦し、判定負けしたものの、その後は４連続ＫＯ勝ちだ。昨年夏からは、ＷＢＡ＆ＷＢＣ１位の那須川天心（帝拳）のスパーリングパートナーを３度、つとめてきており、今回が５度目の来日。

天心からエールを送られたかと聞かれたメディナは「頑張ってくださいと言ってくれた」とニッコリ。最後は日本語で「ありがとう」と話して囲み取材を締めた。

戦績は武居が１１戦全勝（９ＫＯ）、メディナが２５勝（１８ＫＯ）４敗。

試合はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」で無料配信される。