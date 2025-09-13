7回1安打1失点の快投も…ジャイアンツに延長サヨナラ負け

米大リーグのドジャースは12日（日本時間13日）、敵地サンフランシスコでジャイアンツと戦った。先発した山本由伸投手は7回を投げ1安打1失点、10奪三振の好投も白星にはつながらず。最後は延長10回にタナー・スコット投手がサヨナラ満塁弾を浴び、1-5で敗れた。

山本は初回、1死からデバースに四球を与えると、続くアダメスに中越えの先制二塁打を許した。ただそれ以降は7回まで、走者をひとりも出さない完ぺきな投球。20人連続でアウトに仕留めた。8回から2番手のドレイヤーにマウンドを譲った。

一方でドジャースも、ジャイアンツ先発のバーランダーに7回までコンフォートのソロの1点に抑えられ、山本に白星はつかず。さらに延長10回、4番手のスコットがベイリーに満塁弾を浴び、1-5で衝撃的な敗戦を喫した。

試合後、米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の試合後番組ではスコットの囲み取材の映像が公開された。悲壮感を漂わせたスコットは「悪い球を投げて打たれた。また負けの原因になってしまった。また同じようなことが起きてウンザリしている。哀れだ」とコメントした。

本塁打を浴びた1球には「相手は来るのが分かっていたようだ。残念だよ」と振り返った。これで防御率5.01。21セーブを挙げてはいるものの、不安定な投球が続いている。「散々だ。人生で最悪の1年を過ごしている。分からない。改善しなければ」と話しつつ「切り替えて、次の試合に勝つだけだ」と前を向いていた。



（THE ANSWER編集部）