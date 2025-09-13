7回1安打1失点の快投も…ジャイアンツに延長サヨナラ負け

米大リーグのドジャースは12日（日本時間13日）、敵地サンフランシスコでジャイアンツと戦った。先発した山本由伸投手は7回を投げ1安打1失点、10奪三振の好投も白星にはつながらず。日本のファンからは「さすがに不憫」「何で由伸が好投する日こうなるん？」と嘆きの声が上がっている。

山本は初回、1死からデバースに四球を与えると、続くアダメスに中越えの先制二塁打を許した。ただそれ以降は7回まで、走者をひとりも出さない完ぺきな投球。20人連続でアウトに仕留めた。8回から2番手のドレイヤーにマウンドを譲った。

一方でドジャースも、ジャイアンツ先発のバーランダーに7回までコンフォートのソロの1点に抑えられ、山本に白星はつかず。さらに延長10回には4番手のスコットがベイリーに満塁弾を浴び、1-5で衝撃的な敗戦を喫した。

山本は6日（同7日）のオリオールズ戦でも、8回2/3を投げ1安打1失点、10奪三振。それでも後続が打たれて3-4で敗れ、白星はつかなかった。あまりの不運に日本のファンから、同情の言葉が相次いでいる。

「心身ともに絶好調な気がします。勝ちがつけばよかったなのに」

「由伸さん今日もエースの投球でした」

「由伸はあっちでも勝ち星に恵まれないなぁ

「こんなスター軍団のチームに来ても無援護に悩まされるとはな」

「さすがに由伸が不憫」

「山本由伸はなぜこんなに援護がもらえないのか」

「なんで由伸が好投する日こうなるん？」

また米スポーツメディア「スポーティング・トリビューン」のエイドリアン・メディナ記者はXに「ヨシノブ・ヤマモトは金曜日、ドジャースでまたしても素晴らしい投球を披露した。これで3試合連続で7イニング以上を投げて10奪三振を記録した。2017年にクレイトン・カーショーが達成して以来、この記録を達成した初のドジャース投手となった」と指摘している。



（THE ANSWER編集部）