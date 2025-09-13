デイビッド・ウィアー氏はテクニカル・ダイレクターを務めていた

イングランド・プレミアリーグのブライトンは現地時間9月12日、テクニカル・ダイレクター（TD）を務めるデイヴィッド・ウィアー氏が退団すると発表した。

現役時代はエバートンで活躍した名DFのウィアー氏は、2018年にブライトンのテクニカル部門に加入。ローンプレイヤーマネージャー、アシスタント・テクニカルダイレクターを経て、2022年5月にTDに就任していた。

三笘にとっては“恩人”でもある。2021年8月に川崎フロンターレからブライトンに完全移籍で加入した際、英国の労働許可証を取得するため、欧州の他クラブにレンタルで出る必要があった。当時、ローンプレイヤーマネジャーを務めていたウィアー氏は、三笘らと相談した上で、ベルギー1部ロイヤル・ユニオン・サン＝ジロワーズへのレンタルを選択。何度も三笘のプレーをチェックしにベルギーへ足を運び、密なコミュニケーションをとり、欧州サッカーに慣れる手助けをした。

クラブの会長トニー・ブルーム氏は「デイヴィッドはクラブに大きく貢献してくれた。ただ、私たちはテクニカル部門を新しいリーダーシップと方向性に変えていきたいと考えている。これまでの功績に心から感謝し、今後の幸運を祈っている」と言及した。

また、最高経営責任者並びに副会長を務めるポール・バーバー氏は「この8年間、デイヴィッドと共に働けたことを大いに楽しみ、その支援とハードワークに心から感謝している。これからの活躍を祈っている」と語った。

後任が決まるまでの間、バーバー氏が既存のシニアチームと共に、クラブのすべてのテクニカル分野を続けて統括する。（FOOTBALL ZONE編集部）