¡Ö¹üÆ¡ÉÊ¡×¤¬»÷¹ç¤¦ÃËÀÍÌ¾¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡3°Ì¡Ö¥¿¥â¥ê¡×¡Ä2°Ì¡õ1°Ì¤Ï¡©
¡¡¹üÆ¡ÉÊÇã¼è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤«¤°¤éÆ²¡Êºë¶Ì¸©Ä«²â»Ô¡Ë¤¬¹üÆ¡ÉÊ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÃË½÷302¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤·¤¿¡Ö¹üÆ¡ÉÊ¤¬»÷¹ç¤¦ÍÌ¾¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×ÃËÀÉôÌç¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï9·î1¡Á4Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£82É¼¤ò³ÍÆÀ¡£ÅêÉ¼¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö´ÓÏ½¤â¤¢¤ë¤·¡¢Çî¼±¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê40Âå½÷À¡¦¼«±Ä¶È¡Ë¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¶µÍÜ¤äÃÎ¼±¤âËÉÙ¤Ç¡¢¹üÆ¡ÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê50Âå½÷À¡¦Àì¶È¼çÉØ¡Ë¡¢¡Ö¹üÆ¡ÉÊ¤Ë¤â¾Ü¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¦¼«±Ä¶È)¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2°Ì¤ÏÇÐÍ¥¤ÎËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤µ¤ó¤Ç¡¢83É¼¡£²óÅú¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸ÅÈþ½ÑÉÊ¤ò°·¤¦Èþ½Ñ´Û´ÛÄ¹¤ÎÌò¤Ç±Ç²è¤Ë¤â½Ð¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¦Ìµ¿¦)¡¢¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹üÆ¡ÉÊ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢1ÇÕ°û¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»÷¹ç¤¦¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë¡¢¡Ö¤´Ç¯ÇÛ¤ÇÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë°·¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¦¼«±Ä¶È)¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡1°Ì¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÀÐºä¹ÀÆó¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£118É¼¡£²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿ÃÎÀ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤ê¡¢¹üÆ¡ÉÊ¤Î»ý¤ÄÎò»Ë¤È½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬Èó¾ï¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¤Î»Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¹üÆ¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë¡¢¡Ö¹üÆ¡¤È¤¤¤¨¤ÐÀÐºä¹ÀÆó¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£