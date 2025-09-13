鳥取県立美術館（倉吉市駄経寺町）の来館者が１２日、２０万人に到達した。

当初目標の年間来館者を３月３０日の開館から半年足らずで達成。県が５点計約３億円で購入して話題となったアンディ・ウォーホルの「ブリロの箱」などの展示や、入場無料のスペースが多くあることが集客につながったとみられる。（西海直也）

３階建て、延べ床面積約１万６００平方メートルで、１万点を超える作品を収蔵。倉吉市営ラグビー場跡地に建てられ、近くには国史跡・大御堂（おおみどう）廃寺跡がある。

「ＯＰＥＮＮＥＳＳ（オープンネス）！」を掲げ、様々な価値観を持つ人たちに開かれた場所を提供しようと、入場無料で出入りできるスペースを多く設けた。１階「ひろま」はガラス張りで、外から光が差し込む開放的なつくりが特徴だ。

１階には、体験教室のスタジオやキッズスペースがあり、正面入り口近くにはショップとカフェが隣接する。会社の昼休みや学校の帰りにも気軽に訪れることができる。

開館日から６月１５日までは、記念展「アート・オブ・ザ・リアル 時代を超える美術―若冲からウォーホル、リヒターへ―」を開催。ウォーホルや伊藤若冲、ゲルハルト・リヒターら国内外の著名な作家の作品約１８０点が展示され、５万８１０人が観覧した。

７月１９日〜８月３１日には、境港市出身の漫画家・水木しげるさんの妖怪画制作の手法に注目した企画展「水木しげるの妖怪 百鬼夜行展〜お化けたちはこうして生まれた〜」を開催。３万４９２０人が訪れた。

来館者は４月２０日に３万人、６月１４日に１０万人に到達。その後も順調に推移していった。

今月１２日に２０万人目となったのは、倉吉市の公務員男性（２７）の家族や親族計５人。

代表してオリジナルＴシャツなどを受け取った男性は「地元にこんなおしゃれな美術館があるのは誇らしい。また訪れたい」と話した。男性の妻（２６）は「話題のブリロの箱を見るために来た。記念すべき２０万人として祝ってもらえてうれしい」と喜んでいた。

尾崎信一郎館長は「展覧会だけでなく、カフェや体験教室の利用で日常的に使ってくれる人が多く、地域に根付いていることを実感できる。これからも開かれた美術館として、たくさんの人たちに来てほしい」と述べた。