½÷»Ò±ßÈ×Åê¡¢·´ºÚ¡¹²Â¡ÖÀ¤³¦¤Ø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÆü¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×ÆüËÜ¿Í½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ê¤é¤ºÎÞ¤â¡ÖºÇÄã¤ÇºÇ¹â¤ÎÆü¡×¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬½¸¤¦¡ÈÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡É¤¬13Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£½÷»Ò±ßÈ×ÅêÍ½Áª¤Ç¤ÏÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡Ê60m72¡Ë¤Î·´ºÚ¡¹²Â¡Ê28¡¢¥µ¥È¥¦¿©ÉÊ¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹RC¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£ÆüËÜ¿Í½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¦¤â54m59¤ÎÁ´ÂÎ36°Ì¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
2019Ç¯¤Î¥É¡¼¥ÏÂç²ñ°ÊÍè3Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¤ÎÂçÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿·´¡£¡Öº£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï²ù¤·¤¯¤Æ¾ð¤±¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ë½Ð¤ì¤ë¤«½Ð¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³¤³°±óÀ¬¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶ÈÍÍ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤ò´®¤¨ÏÃ¤·¤¿¡£
1ÅêÌÜ¤Ï54m59¡¢2ÅêÌÜ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿·´¤ÎºÇ½ªÅê¤Æ¤¤Ç¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤¬Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£µÏ¿¤Ï54m21¤ÈµÏ¿¤ò¿¤Ð¤»¤º¡¢Á´ÂÎ¤Î36°Ì¤Ç¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤¿¤¬¡¢·´¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤«¤éÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ñÎ©¤ÎÀ¼±ç¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤¿·´¡£º£Âç²ñ¤ò¡Öº£Æü¤Ï¤â¤¦¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÆü¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ò»Ï¤Þ¤ê¤ÎÆü¤Ë¤·¤Æ¡¢º£Æü¤òÎÈ¤Ë¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖºÇÄã¤ÇºÇ¹â¤ÎÆü¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤ò¿¡¤¤Á°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
Âç²ñ¤Ï¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½ª¤¨¡¢ÃË»Ò35km¶¥Êâ¤Ç¤Ï¾¡ÌÚÈ»¿Í¡Ê34¡¢¼«±ÒÂâÂÎ°é³Ø¹»¡Ë¤¬ÆüËÜÀª¥á¥À¥ëÂè1¹æ¤È¤Ê¤ëÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º®¹ç4¡ß400m¥ê¥ì¡¼¤Ç¤ÏÆüËÜµÏ¿¤ò3ÉÃ°Ê¾å¹¹¿·¤¹¤ë·ãÁö¤Ç°ì»þ¤ÏÍ½ÁªÇÔÂà¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢2ÁÈÌÜ¤Î¥±¥Ë¥¢¤¬¼º³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£