¡¡¡Öµð¿Í¡Ýºå¿À¡×¡Ê£±£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡½÷Í¥¡¦ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£Âç¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤ê¡¢Â¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤é¤Î°ìÅê¤Ï»°ÎÝÂ¦¤Ë°ï¤ì¤Æ£³¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤Î»Ïµå¼°¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤ÆÂ¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¡¡¡Öº£²ó¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø£Å£Ó£Ã£Á£Ð£Å¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Î½é²óÊüÁ÷Æü¤ÇÇØÈÖ¹æ¤Ï£±£°£¸¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¤È¤Ë¤«¤¯¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÀËþÅÀÃæ¤«¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±£°£¸ÅÀ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºùÅÄ¤Ï£±£°·î£¸Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÆü¥Æ¥ì·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö£Å£Ó£Ã£Á£Ð£Å¡¡¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¤Ë½Ð±é¡£ÊüÁ÷³«»ÏÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÇØÈÖ¹æ¡Ö£±£°£¸¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÂçÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£