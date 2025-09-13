女優の有村架純（32）が12日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。オファーで「私にはたぶん無理」と思った作品を明かした。

同番組への有村の前回の出演は2015年。MCの藤ヶ谷太輔が「2015年ってどういった作品をやられてた時期ですか？」と聞くと、有村は「ビリギャル」と日本アカデミー賞優秀主演女優賞、新人俳優賞を受賞したヒット作の名前を挙げた。

藤ヶ谷が「これ凄い話題にもなったし。お話いただいた時にどういった心境だった？」と質問。有村は「え、私にはたぶん無理、っていう」と苦笑。「クランクインの前日の夜まで分からなかったです。その役の芯の部分っていうのが見つからなくて。マネジャーさんに泣きながら電話したのを覚えてます」と話した。

「ギャルっていうところがちょっと先行しすぎちゃって、外側で作ろうとしちゃっていた自分がいたんですけど、でも自分が演じたさやかという女性は何事にも楽しむマインドで日々を送ってるっていう。この『ビリギャル』っていう作品は家族の再生の物語でもあったので、当時のご家族の様子だったりとか、状況だったりとかを現場で随時聞きながら、確認しながらやってました」と振り返った。