「ボクシング・トリプル世界戦」（１４日、ＩＧアリーナ）

前日計量が１３日、名古屋市で行われた。４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝は１００グラム下回る５５・２キロでパスし、対戦相手のＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝は３００グラムアンダーの５５・０キロで、それぞれ一発でクリア。１４９２人のファンが観覧した異例の公開イベントで大歓声を浴びた。

井上の世界戦では国内初の有観客での計量で、主役が登場すると観客のボルテージは最高潮に達した。熱狂ぶりを見た井上も席に着くなり「すごいっすね」と思わずつぶやいた。計量の際、上半身のＴシャツを脱ぐと、客席に投げ入れるサービスも見せた。「すごかったですね。この人数のお客さんが来てくれて。最初（公開でやると）聞いた時はどうなることやらと思いましたけど」。一方のアフマダリエフも、計量をクリアするとマッスルポーズで大きな力こぶを披露し、どよめきが発生した。

フェースオフの際には、まずは井上から握手を求めて笑顔も交え、約１２秒間にらみ合った後、もう一度がっちり握手を交わした。「そんなに意味はないが、やっぱりこの試合に対する自分のモチベーションも（高い）。楽しみなのが自然と出た」と振り返った。

井上はアフマダリエフに対し、キャリア最大の強敵と位置づけて準備を進めてきた。緊張感も高まっているが、「久々ですよね、この感じは。本当にフルトン戦、ネリ戦、あるいはそれ以上。実力的には一番、評価しているし、それが自分のモチベーションも引き立ててくれて、楽しみですね」と胸を高鳴らせた。

プロ戦績は井上が３０勝（２７ＫＯ）、アフマダリエフが１４勝（１１ＫＯ）１敗。