「今日好き」すみれ、タンクトップワンピで大人の魅力「肌綺麗」「まるでお姫様」の声
【モデルプレス＝2025/09/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加している表すみれが12日、自身のInstagramを更新。ブラックのタンクトップワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」参加中の美女、タンクトップで美肌披露
すみれは「1週間おつかれさまでした」と1週間を振り返るメッセージを投稿。ブラックのタンクトップワンピースを着用し、リラックスした表情を見せている。
この投稿に、ファンからは「肌綺麗」「印象変わる」「まるでお姫様」「大人っぽい」「お疲れ様」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。すみれは、現在放送中の「夏休み編2025」に参加している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆すみれ、ブラックワンピで大人っぽい魅力を披露
