EXO・スホ、新曲『Golden Hour』で“成熟した感性”を披露！4thミニアルバムで作詞に参加

EXOのスホが、新曲『Golden Hour』で“唯一無二のスホの感性”を届ける。

【写真】スホ、東方神起ユンホとの2SHOT

9月22日にリリースされるスホの4thミニアルバム『Who Are You』は、同名のタイトル曲『Who Are You』の韓国語バージョンと英語バージョンを含む、多彩なロックナンバー全7曲で構成。スホが作詞に参加した収録曲『Golden Hour』も収められている。

『Golden Hour』は、澄んだピアノに多彩なシンセやパッドサウンドを重ね、劇的な感情を描き出すブリティッシュポップ曲。歌詞では、平凡な日常の中にある大切な瞬間を“ゴールデンアワー（Golden Hour）”にたとえ、愛する人と過ごす時間なら刹那でさえ永遠に心に刻みたいという想いが表現されている。

スホは2020年、全曲作詞に参加した初のソロアルバム『Self-Portrait』をはじめ、『Grey Suit』や『1 to 3』まで、これまでに3枚のミニアルバムを通じて一貫して自身の音楽性を表現してきた。そうした活動経験を踏まえた今作では、より成熟した“スホの感性”を披露することから、大きな反響が期待されている。

なお、スホの4thミニアルバム『Who Are You』は、9月22日18時より各種音楽配信サイトで全曲が公開される。

◇スホ プロフィール

1991年5月22日生まれ。本名はキム・ジュンミョン。2012年4月にEXOのリーダーとしてミニアルバム『MAMA』でデビュー。EXOとして『Growl』『Overdose』『Call me baby』『Monster』『Ko Ko Bop』『Obsession』などヒット曲を発表する一方、2020年3月にソロアルバム『Self-Potrait』を発売した。また、ミュージカル『The Last Kiss』『笑う男』、映画『グローリーデイ』『飛べない鳥と優しいキツネ』、ドラマ『リッチマン〜嘘つきは恋の始まり〜』などに出演し、俳優としての可能性も認められた。2020年5月14日から兵役を務め、2022年2月14日に召集解除（除隊）された。