「藤田ニコル」の“500万円超え”愛車に反響多数！ 近年の価格高騰で「いい時期に買ったね」の声も？ 迫力顔の「高級外車」に寄せられた“熱視線”とは

「もはや500万円台では高級車といえなくなってきた」の声も!?

タレントの藤田ニコルさんが、2025年8月7日放送のフジテレビ系のバラエティ番組「ぽかぽか」に生出演。人生初の愛車として購入したメルセデス・ベンツ「GLB」にまつわるエピソードが紹介されました。

これに対し、SNSなどには多くの声が集まっています。

番組では、お笑いコンビ・タイムマシーン3号の山本 浩司さん、関 太さんとともに、10年来の仲ならではのエピソードを披露しました。

愛車の話題が飛び出したのは、クイズコーナーの一幕でした。

クルマを納車して間もないある日、タイムマシーン3号の2人にクルマを見せてほしいとリクエストされた藤田さん。

タイムマシーン3号の山本さんが助手席に座り、地下駐車場から1階までそのまま乗車しました。

ごくわずかな乗車ながら、藤田さんは「これはもしかして（記念すべき）初めての助手席!?」と後から気付いたと話します。

これに対し山本さんは、「悪い虫がつかないように早めにお父さんが乗っておいた」と、藤田さんの母とも仲の良い山本さんが、父を気取り、冗談交じりのコメントをしていました。

藤田さんの愛車といえば、2021年夏に自身のSNSで、「人生で初めて購入したマイカー」だというGLB（GLB 200d 4MATIC）の納車を報告しています。

GLBはメルセデス・ベンツが2020年6月から日本で発売しているコンパクトな高級SUV。

外観はスクエアで角張ったフォルムで、フロント中央には同社を象徴する大きな「スリーポインテッドスター」のエンブレムが配された堂々たる姿が特徴。そのスタイルは、兄貴分である大型SUV「Gクラス」の雰囲気も感じられます。

またコンパクトなボディのなかに、3列シートを備えた7人乗りレイアウトも特徴で、ファミリーユーザーからの人気も高い1台です。

藤田さんが車両を購入する様子はテレビでも放映され、さまざまな機能や心地良く運転ができる点などに終始感動している様子を見せていました。

なお当時の車両価格は約550万円。予算は2000万円以内という驚きの価格に設定していたことや、500万円台の価格を「安く感じてる」と購入を即決した姿などで、当時大いに話題を呼んだのも記憶に新しいところです。

ちなみに2025年9月現在、メルセデス・ベンツの公式ウェブサイトで新車価格を見ると、GLB 200d 4MATICの現行モデルは697万円〜（消費税込み）となっており、ここ数年の物価上昇や為替変動などの影響でかなり価格が高騰したことがわかります。

※ ※ ※

そんな藤田さんの高級SUVにまつわるエピソードに対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは、「にこるん、いい時期に買ったね」「ほんの数年で150万円もあがったのか！ スゴッ」など、近年の新車価格の高騰ぶりを嘆く声です。

また「（当時の）500万円台が安く感じる」「もはや500万円台では高級車といえなくなってきた」など、高級車の定義が変わりつつあることを指摘するコメントも見られました。