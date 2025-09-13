チャンネル登録者数150万人の人気ユーチューバーグループ「ESPOIR TRIBE」（エスポワールトライブ）が13日までにYouTubeチャンネルを更新。メンバーのはんくん（29）がグループからの卒業を発表した。

はんくんは動画の冒頭で「自分の軽率な行動によりたくさんの方にご迷惑をおかけしてしまいました。本当に申し訳ございません」と謝罪。続けて「この件については、相手の方としっかりと話し合いを行って、当事者間で円満に解決しています。そして、今後はお互いにこのことについて、公の場で話さないということで合意しております。なので、これ以上、詳しいことはお話できませんが、どうかご理解いただければと思います」とした。

続けて「結論から言うと、僕はエスポワールトライブを卒業することにしました」と発表。卒業を決意した理由について「半年間、自分自身を見つめ直す時間をもらっていました。その中で色々考えたんですけれども、やっぱり迷惑をかけた責任をちゃんと取るべきだと思って、今回けじめとして卒業することを決めました」と説明した。

そして「ここまで支えてくれたファンの皆様、突然のご報告になってしまってごめんなさい」と謝罪した。

はんくんを巡っては、昨年8月に男女3人組ユーチューバー「ばんばんざい」の元メンバーで「るな」こと森元流那との結婚を発表。るなは昨年12月に第1子妊娠を発表し、今年7月に出産を報告した。

一方で今年1月に暴露系配信者・コレコレがXにはんくんの婚外子の存在についてほのめかす投稿を行った。これを受け、はんくんは「11年前のことであり、概ね事実です」と“隠し子”を認めた。その後、エスポワールトライブとしての活動を休止すると発表した。