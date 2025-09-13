女優の有村架純（32）が12日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。「オーラがない」意外な素顔が明かされた。

MCの藤ヶ谷太輔は「休みの日とかはどういう過ごし方をされているんですか？」と質問。有村は「休みは…」と話すと、MCの笑福亭鶴瓶が「あんまり外へ出ないです」と“代理回答”。

有村は「家が好きっていうのももちろんあるんですけど、ジムに行ったりとか」と話した。

鶴瓶がジムで二度見されたり、気付かれるのでは？と聞くも、有村は「あ、全く」とさらり。藤ヶ谷もマネジャーも「全く気づかれない」と話していたことを明かすと、有村は「はい。気付かれないです。普通にいても気付かれないです」と言い切った。

鶴瓶が取材した有村の親友の女性も「全然オーラないから誰にも分かられない」と話していたようで、その指摘にも「ああ、はいはい。全然全く」と有村。藤ヶ谷が「現場にいるけど“あれ？ちょっと有村さん？”みたいなこともあるんですか？」と聞くと、有村は「あ、たまにあります。なんか探されていたらもうすでにスタジオにいたみたいなこととかもあります」と笑った。