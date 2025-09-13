テレビ朝日系「あのちゃんねる」が８日に放送され、あのちゃんこと歌手でタレント・あのが出演した。

この日は、タレントの藤田ニコル、三上悠亜と「あのちゃんと飲む」を進行。３人の華やかな女子会トークで盛り上がった。

藤田が「お金の管理、どうしてる？」と切り出すと、あのちゃんは「お金？お金は僕、あまり管理できていないんだけど。『積立コツコツ貯金』みたいなやつをやれって言われて。それだけやってる。銀行でできて、いくら使っても毎月コツコツ」と話した。

あのちゃんは、２人から何にお金を使っているのかを聞かれ「カメラとか、ギターとかたまに買ったりとか。あと洋服とか、家具とか…。何でもかんでも買って」と明かした。

藤田から「現金で持ち歩いてなかった？」と聞かれ、あのちゃんは「現金、持ち歩きですね。カードもあるんだけど」と話した。

藤田は「なんか一緒にごはんに行ったときに（あのちゃんの）カバンから現ナマがいっぱい出てきたからびっくりしたんだよ」と思い出し笑い。あのちゃんが、キャッシュレス決済が普及している現代には珍しいほど昭和バブル級の超現金派であることを明かしていた。