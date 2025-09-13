アモスタイル新作コレクション♡夢みるブラDeepV＜Apple Blossom＞発売

アモスタイル バイ トリンプから、人気シリーズ「夢みるブラⓇ DeepV」に待望の新作＜Apple Blossom（アップルブロッサム）＞が仲間入り。禁断の果実“リンゴ”からインスピレーションを得たロマンティックなデザインで、マルチカラーの刺繍や光沢感のあるレースが胸もとを美しく彩ります。6色展開で、あなたらしいフェミニンスタイルを叶えるラインアップです。

甘い誘惑♡アップルブロッサムデザイン

新作＜Apple Blossom＞は、リンゴの花を線画調の刺繍で表現。繊細なエンブロイダリーレースと華やかなアップリケを組み合わせ、甘さと気品を兼ね備えたデザインが魅力です。

マルチカラーの刺繍で華やかに、または光沢感のあるレースでロマンティックに。6色のバリエーションから、自分らしい1枚を選べます。

機能性も抜群！夢みるブラⓇ DeepV

ブラは取り外し可能な「ミルキーホイップⓇパッド」で自然なボリュームを実現。底厚モールドカップが谷間を美しくメイクし、V字のデコルテでスッキリ見せ。

さらに、背部には肌なじみの良いマイクロファイバーを採用し、体に優しくフィットします。サイドフリー設計でブラずれしにくく、動きのある日常にも安心です♪

新作プチヒップアップも登場

さらに注目は、従来より+6cm深い履き込みの「ハイウエストプチヒップアップ」。お腹まわりをしっかり包み込みながらも、肌側のパワーネット折り返しで食い込みにくい仕様に。

レーシーな素材で軽やかに仕上げ、フィット感も抜群。ブラとセットで、より美しいシルエットを叶えます。

アモスタイル新作コレクションで華やかに

「夢みるブラⓇ DeepV」＜Apple Blossom＞は、ロマンティックなデザインと高い機能性を両立させた心ときめく新作コレクション。

6カラーのブラジャーと、新登場のハイウエストプチヒップアップで、あなたのフェミニンな魅力をさらに引き立てます。

日常から特別な日まで、甘く華やかなインナーで自分らしい美しさを楽しんでみませんか♡