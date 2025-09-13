動画クリエイター／音楽評論家／ミュージシャンのみのと、ピアニスト兼ボーカリストのKantan（カンタン）が、ポップロックユニット Polydreamsを結成。1st EP『Wake UP!』を9月26日に配信リリースする。

Polydreamsは、日本、フランス、アメリカという異なる文化的バックグラウンドを持つ2人が、幅広い時代、ジャンルの音楽に影響を受け、多彩なジャンルを融合させることで独自の世界観を表現するユニット。音楽に国境もカルチャーも関係なく、シームレスでエバーグリーンなポップを届けるユニットとして活動していく。楽曲アレンジには花井諒が加わり、J-POPフィールドにも共感できる楽曲に仕上がっている。

また、今作に収録される「下を向いて歩こう」を9月20日に先行配信し、同日20時にMVも公開。なお、同曲は現在ラジオでオンエア解禁となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）