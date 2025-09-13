＜中間速報＞佐藤心結が単独首位キープ 桑木志帆1差、金澤志奈2差追走
＜ソニー 日本女子プロ選手権 3日目◇13日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞国内女子メジャーの第3ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、メジャー初優勝を狙う佐藤心結がトータル10アンダー・単独首位をキープしている。
【LIVE】きょうも河本結さんはノースリーブ
1打差2位に桑木志帆。2打差3位に金澤志奈、3打差4位に青木瀬令奈、4打差5位には永峰咲希が続いている。今季3勝の佐久間朱莉はトータル5アンダー・6位タイ。“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）はトータルイーブンパー・22位タイにつけている。2週連続優勝がかかるルーキー・荒木優奈はトータルイーブンパー・22位タイでホールアウト。出産から復帰後初の予選通過となった有村智恵はトータル1アンダー・15位タイで後半をプレーしている。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には3600万円が贈られる。
