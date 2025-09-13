漫才コンビ「中田カウス・ボタン」の中田ボタンが、１３日に更新された落語家・桂小文枝のユーチューブチャンネル「きん枝改メ 四代 桂小文枝」にゲスト出演した。

小文枝、ボタンともに昔から吉本興業の劇場に出演し続けてきた。だが最近は、劇場内も昔と変わってきたという。ボタンは「あいさつで始まってあいさつで終わるっていうことがなくなってから、やっぱり世の中おかしい」と指摘した。

その原因について小文枝は、最近はほとんどが養成所出身の芸人になったことがあるという。吉本でも養成所であるＮＳＣができてから久しいが、「学校になったやん？ 吉本が。そこで大きく変わったみたいやな」。

小文枝はかつて、在学中のＮＳＣ生に驚かされたことがあったという。「なんばグランド花月でもその子らが来たら、何にも言わんと…。ロビーあったやん？ 楽屋の。それをデーッと。全員そこまで歩いてんのに、オレらの前を通る時だけデーッと全速力で走りよんねん」

不思議に思った小文枝は、何年か後になってその時のことを聞いたところ、その答えに驚いた。「校長先生が、オレらと話したらアカンと言われてた、と」。

当時のＮＳＣの校長は「これからなんばグランド花月、行くこともあるかしらんけども、古い芸人さんと口きいてもロクなことにならんから、とりあえず見んと、あいさつも会釈ぐらいでええから」と言っていたそうで、これを聞いたボタンは「最低やね。やっぱり先輩を立てることを覚えなアカンやんか」と呆れ返っていた。