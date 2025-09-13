¿ÀÅÄ°¦²Ö¥¢¥Ê45ºÐ¡¢³«ÊüÅª¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥ï¥ó¥Ô¤«¤é¤¿¤À¤è¤¦¿§µ¤¡¡¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¡¼¡ª¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡×
¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤¬2025Ç¯9·î6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡×¤ÎÆüÂ¼Í¦µª¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤¬¹ç¤¦¤¥¤¥¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñ¤Ç³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¿ÀÅÄ¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö±Ç²è¡Ø¥«¡¼¥º¡Ù¤ò¸«¤Æ¤«¤é¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿us¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶õ¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤¬¹ç¤¦¤¥¤¥¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ä¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î·Ê¿§¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¡¼¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¤²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£