◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、愛知・名古屋市 ＩＧアリーナ）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝に挑戦する、ＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝が、前日計量を５５・０キロで一発パスした。減量は「水抜きもしていない。無理をしていない。朝は朝食も食べたし、水も飲んだ」と自信のある表情を浮かべた。

計量は有料で公開され、約１５００人の観客が集まり、大歓声のなか行われた。アフマダリエフは「すごくいい雰囲気。日本のサポーターはあたたかくて大好き」と笑顔を見せた。井上の印象は「とてもいいコンディションに見えます」と話し、「自分も仕上がっている。２人ともいいコンディションだと思う」と対戦を待ち望んだ。

１２日の会見では、中央アジアの民族衣装を井上陣営にプレゼントしたことが話題に。大橋会長は逆に怖い」と警戒していたが、アフマダリエフは「警戒心は分からないが、悪意をもったものじゃないし、心からのプレゼント」と思いを伝え、「尊敬している人に送る民族衣装。井上選手だけじゃなくて、井上選手に関わる人に送りたくて送った。当たり前のことした」と爽やかにはにかんだ。

戦績は井上が３０戦全勝（２７ＫＯ）、アフマダリエフが１５戦１４勝（１１ＫＯ）１敗。

試合はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」で無料配信される。