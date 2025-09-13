ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡ÖÄ´»Ò¤¬°¤¯¡×µÞ¤¤ç»õ·Ô¤Î¶ÛµÞ¼ê½Ñ¡Ö·ì±Õ¤Çºî¤Ã¤¿»õ¤ÎÁÇÅª¤Ê¤â¤Î¤ò¡Ä¡×
¡¡¸µÊüÁ÷ºî²È¡¦ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡Ê53¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á°»õ¤Î»õ·Ô¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖÁ°»õ¤Î»õ·Ô¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¡¢¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ëÄ¹ºê¤Î»õ°å¼Ô¤ËÆüµ¢¤ê¤Ç¡£¤¬¡¢»õ·Ô¤Î¾õÂÖ¤ï¤ë¤¯¡¢Á°»õÆóËÜÈ´»õ¡ª¤·¤Æ¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤Î·ì±Õ¤Çºî¤Ã¤¿»õ¤ÎÁÇÅª¤Ê¤â¤Î¤ò»õ·Ô¤ËÆþ¤ì¤ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£È´»õÄ¾¸å¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤ÏºòÇ¯»õ¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¾»õ¤ä¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÅÙ¡¹Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤«¤â¡¢±ê¾Éµ¯¤³¤·¤Æ¤¿¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ê¤êÄË¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤È¡£º£Ìë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö½¤¹Ô¤È»×¤Ã¤Æ¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¡¼¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¡¢»õ·Ô¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Ê¤é¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£