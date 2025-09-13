ÌÚÂ¼º»¿¥¤µ¤ó¡¡2ºÐÄ¹ÃË¤Ï¡ÖÂç¤¤¤¡×¡Ö4ºÐ»ù¤È°ì½ï¤°¤é¤¤¤Î¿ÈÄ¹ÂÎ½Å¡×¡¡Éã¤äÁÄÉã¤¬¤ä¤é¤»¤¿¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌÚÂ¼º»¿¥¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬13Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¤Î¤Á¤ã¤¤Á¤ã¤ÂçÊüÁ÷¡×¡ÊÅÚÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£2ºÐ»ù¤Ç¤¹¤±¤É¡¢4ºÐ»ù¤È°ì½ï¤°¤é¤¤¤Î¿ÈÄ¹ÂÎ½Å¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Þ¤À2ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¹¥¤¤È¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£Éã¤ä¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÏÌîµå¤ò¤ä¤é¤»¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×¤È¤·¡¢¡Ö²¿¤ò¤ä¤é¤¹¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¹â¿ÈÄ¹¤Î¤¿¤á¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã²°¤µ¤ó¤È¤«¹Ô¤¯¤È¡¢Å·°æ¤«¤é¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÉ÷Á¥¤È¤«¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤³¤Ë¿¨¤é¤»¤é¤ì¤ë¡£¡ÊÄ¹ÃË¤¬¡Ë¡È¤¢¤ì¿¨¤ê¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡È¤¤¤¤¤è¡É¤Ã¤ÆÅ·°æ¤Î¤È¤³¤Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï16Ç¯¤Ë¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤ÎÆü¹âÍµ¼¡Ïº»á¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£23Ç¯2·î28Æü¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£