井戸田潤、1歳長男の“海デビュー”でパパの顔 20歳下妻・蜂谷晏海が公開「バーグちゃん、もう既に足が長い気がします」「so cute Baby」
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（52）の妻でモデルの蜂谷晏海（33）が12日、自身のインスタグラムを更新。“ベビバーグ”こと長男（1）がお台場で“海デビュー”したことを報告し、夫・井戸田と長男のほほ笑ましい動画を公開した。
【動画】「so cute Baby」お台場の海でほほ笑ましい“パパの顔”全開の井戸田潤 ※2、3枚目
蜂谷は「まだまだ太陽が照ると暑いので5分で退散」と前置きした上で、「ちゃぷんちゃぷんとやってくる波を不思議そうに眺めて、足がつくのもそんなに嫌がらずでした 砂浜に来た鳩をキリッとした顔で観察してるのが面白かった笑」「パパを見ていい笑顔なベビバーグ。本当にパパらぶで嬉しい」と親子のほっこりするひとときをうれしそうに語り、波打ち際で海に足をつける長男を“パパ”井戸田が支えてあげる動画や、海での様子の写真などを複数枚アップした。
この投稿にファンからは「ベビバーグちゃん、超ハンサム」「かわいいです！朝から元気出ます」「はっちーさん、お腹大きくなってきましたね。体調気を付けてくださいね」「バーグちゃん、もう既に足が長い気がします」「so cute Baby」などのコメントが寄せられている。
蜂谷と井戸田は2022年9月に結婚。24年7月に第1子長男が誕生し、また今年7月には蜂谷が自身のインスタグラムを通じて第2子を妊娠したことを発表した。
