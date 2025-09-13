¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÄËº¨¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤± Ï¢¾¡¤Ï4¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡¢ÂçÃ«Ìµ°ÂÂÇ¤â17»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¡¢»³ËÜ¤Ï7²ó1¼ºÅÀ ÂÇ¼Ô20¿Í¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È
¢£MLB¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä5¡ß¡¼1¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡È1ÈÖ¡¦DH¡É¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ3»Íµå¡£ÂçÃ«¤ÏÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ï5¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢17»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î»³ËÜ¤Ï7²ó1¼ºÅÀ¡¢1²ó2»à°Ê¹ß¤ÏÂÇ¼Ô20¿Í¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¾¡ÇÔ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹10²ó¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤ÇÏ¢¾¡¤Ï4¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯13¤¬ÅÀÅô¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éÆ±ÃÏ¶è3°Ì¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£ÀèÈ¯¤Ï¥µ¥¤¥ä¥ó¥°¾Þ3²ó¡¢ºÇÂ¿¾¡4²ó¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢ÄÌ»»265¾¡¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ÉJ.¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¡Ê42¡Ë¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï23ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¤Ï.217¡¢2ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢1µåÌÜ¡¢³°³Ñ¹â¤á92¥Þ¥¤¥ë¡Ê148¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¶¯¿¶¤·¤Æ¶õ¿¶¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï´Ë¤¤¥«¡¼¥Ö¤È´ËµÞ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¥«¥¦¥ó¥È0¡Ý2¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ4µåÌÜ¡¢³°³ÑÄã¤á¤ËÍî¤Á¤ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÅö¤Æ¤ë¤À¤±¤ÎÂÇ·â¤È¤Ê¤ê¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¡£
3²ó¡¢2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2ÂÇÀÊ¡¢Â®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ç¹¶¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥È0¡Ý2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ»Íµå¡¢ÂçÃ«¤Ï17»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
5²ó¤â2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂ®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¿¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2µåÏ¢Â³¥«¡¼¥Ö¤ÇÂçÃ«¤Ï2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£3µåÌÜ¤Ï³°³ÑÄã¤á¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¹ª¤ß¤ÊÅêµå½Ñ¤ËÂçÃ«¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Î¾õÂÖ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Î»³ËÜ¤Ï1²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÀÚ¤ì¡¢¥«¡¼¥Ö¤Î»È¤¤Êý¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÂÇÀþ¤ËÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤º¤Ë6²ó¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«1°ÂÂÇ¤Ç1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
0ÂÐ1¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿7²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î6ÈÖ¡¦M.¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡Ê32¡Ë¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç2°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø11¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¡¢ÂÇ·â¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬»³ËÜ¤ò±ç¸î¤·¤¿¡£
7²ó¡¢»³ËÜ¤Ï2»à¤«¤é5ÈÖ¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î10Ã¥»°¿¶¡¢3»î¹çÏ¢Â³2·åÃ¥»°¿¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤Ï7²ó¤Ç¹ßÈÄ¡¢91µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ1¡¢Ã¥»°¿¶10¡¢»Í»àµå1¡¢¼ºÅÀ1¡Ê¼«ÀÕÅÀ1¡Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»265¾¡¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤Î¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤ÈÅê¤²¹ç¤¤¡¢1²ó2»à¤«¤éÂÇ¼Ô20¿Í¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
»³ËÜ¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤¿J.¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡Ê26¡Ë¤Ï8²ó¡¢1»à¤«¤é2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É3¼ÔËÞÂà¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÂÇÀþ¤Ï1²ó2»à¤«¤é1¿Í¤ÎÁö¼Ô¤â½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢9²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¥´¥í¤ò¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤¬1ÎÝ¤Ø°Á÷µå¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î½ÐÎÝ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï3¿ÍÌÜ¡¢B.¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡Ê37¡Ë¤¬4ÈÖ¡¦¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹¤¬Àõ¤¤¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¡¢¤³¤ì¤Ç3ÎÝÁö¼Ô¤¬¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥Ø¥¹¤¬¹¥ÊÖµå¡¢¥Û¡¼¥à¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤Ç±äÄ¹¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
±äÄ¹10²ó¡¢Ìµ»àÆóÎÝ¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ËÆþ¤ê¡¢ÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¿½¹ð·É±ó¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç2ÈÖ¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥é¥¤¥È¡¦G.¥Þ¥¯¥ì¥¤¡Ê24¡Ë¤¬¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿2ÎÝÁö¼Ô¤Î¥í¡¼¥ó¥Ù¥Ã¥È¤ò3ÎÝ¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¹¥ÊÖµå¡£Î¾¥Á¡¼¥à¹¥¼éÈ÷¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤½¤ÎÎ¢¡¢¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬Â³Åê¡¢1»à»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤¬Æ°¤¡¢T.¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê31¡Ë¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢6ÈÖ¡¦¥¤ ¥¸¥ç¥ó¥Õ¡Ê27¡Ë¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢È½Äê¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¤È¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò1ÅÙ¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¤ ¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï»Íµå¤ÇÊâ¤¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏËþÎÝºö¤ò¤È¤Ã¤¿¡£8ÈÖ¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¤È¾¡Éé¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»Ä¤ê6»î¹ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¸·¤·¤¤Éé¤±Êý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£