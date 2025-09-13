元SKE48松井珠理奈（28）が13日、都内で、10年ぶりのセカンド写真集「アイヲシル」（宝島社）発売記念イベントに出席した。

1st写真集出版時は18歳。「前回は10代ラストで、今回は20代ラストなので、成長した姿を見せたい」。こだわりの写真集には「活動を初めて17年だけど、今まで見せていない表情や姿、普段は恥ずかしいような衣装やメークにも挑戦した」としつつも、「これは世に解き放っていいのかと、今も思っている」とした。だが、周囲の反響を聞き「今は良かったと思っています」と胸を張った。

10年ぶりの写真集は「オファーを受けたのではなく、自分でやりたいと思った」と明かした。「ファンが1年前の9月に『前回の写真集から9周年だね』って言ってくれた」という。「いつかセカンド写真集を出したいと思っていたので、自分からお願いをしました」とし、「“作りたい”で形になったことがグループ時代にはなかったので、感謝の気持ちでいっぱいです」と話した。

撮影は地元愛にあふれる松井らしく、全てを東海3県で実施した。「最初、愛知、三重だけだったけど、岐阜は休養中に癒やされたので、どうしても入れたくてお願いした」。

同作を“最後の写真集”に位置付けた。その理由を「恥ずかしいんです」とほほ笑んだ。ランジェリー姿も披露しているが「最後と思わないとできない」と笑った。「最初はなしでと思ったけど、田中みな実さんの写真集とか、女性から見ても美しいなと思った」とし、「今なら表現できるかなって…」と控えめに話した。

そんな同写真集の自己採点は100点満点で、悩みに悩んだ結果「10億点」とした。だが「どうなんでしょう。自信あるように見せるのがうまいので、かなりの強がりです」とし、「皆さんがSNSで採点していただけるとうれしい」と呼びかけた。