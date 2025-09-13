星野源が、最新アルバム『Gen』に収録されている楽曲「2（feat. Lee Youngji）」のMVを9月15日21時よりプレミア公開する。

本楽曲では、韓国のラッパー Lee Youngji（イ・ヨンジ）をフィーチャー。星野が手がけたグルービーなトラックの上で、ヨンジのしなやかなラップと、星野の力強くも清涼感溢れるボーカルが交錯する一曲となっている。

ヨンジは以前から星野のファンであることを公言しており、ライブなどで星野の楽曲にまつわる思い出を語り、カバーを披露するなどしてきた。星野もまた、彼女のオリジナリティ溢れる表現や個性的なキャラクターに以前から注目していたという。その後、2024年末に星野が来日公演に足を運ぶなど交流を深め、このたびのコラボレーションが実現した。

なお、星野は9月13日、14日にソウル オリンピック公園 オリンピックホールにてアジアツアーのファイナル公演を開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）