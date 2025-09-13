Image: James Pero / Gizmodo US

「大ヒット」と公式が豪語するRay-BanとコラボしたMetaのスマートグラス。スマートグラスは、ここ最近再び大きな盛り上がりを見せています。が、それも本格的にはディスプレイが搭載されてからだという見方もあり。今月開催されるMetaのカンファレンスでは、いよいよディスプレイ搭載グラスの発表が期待されています。

一方、そんなMetaを横目にいち早くディスプレイを搭載したスマートグラスがRokid。Kickstarterですでに目標資金を軽く達成、11月にはプロダクトを発送予定です。

米Gizmodo編集部が、そんなRokidスマートグラスをいち早く体験してきました。ハンズオンの第一印象をお届けします。

スマートグラス、今アツいですね。技術的には、スマホができる多くのことはできるウェアラブルです。写真撮影も、通話も、メニューの翻訳も…。うまくいけば、通知やナビを目の前に表示するスクリーンもありかもしれません。Pokemon Goもプレイできてしまうかもしれません。

うまくいけば、とはまぁそういうこと。スペックや技術的に可能なことと、リアルで実用に足るほど使えることはまた別のお話。現実ではスマートグラスはまだ初期段階であり、一部のアーリーアダプターが手にするガジェット。とはいえ、期待したくなるスマートグラスもいくつかあり、その1つが中国系スタートアップRokidが開発するRokid Glassesです。今回、15分だけですが体験会に参加し、これを触ってきました。

まだまだこれからの端末ではあるものの、MetaのRay-Banコラボにはないスクリーン機能が目玉です。スクリーン自体は非常にシンプル。マトリックス感あるネオングリーンの単色を表示するマイクロLEDディスプレイが搭載されています。これね、思ってたよりスクリーンがすごくクリア。文字もハッキリ見えました。ディスプレイを搭載するからには見えないと意味がない。表示されるものがシャープに見えるのは絶対条件ですからね。

スマートグラスのディスプレイで期待される機能の1つがプロンプター。デジタルカンペですね。Rokidのプロンプター機能で好印象だったのは、搭載されるマイクでユーザーのスピーチを拾い、スピーチの進み具合に合わせて表示するカンペを自動スクロールしてくれること。けっこうザワザワした室内でも、正確に声を拾ってうまく動いていました！

翻訳機能も体験。デモでは中国語で話しかけられた内容を、スクリーンに翻訳して映し出しました。ここでもマイク性能の良さが生きて、相手の声（中国語）を綺麗に拾ってくれました。翻訳も予想よりうまくいきましたが、これは会話が非常にベーシックな内容だったことも大きいのかも（このマイクの性能がかなりいいので、Rokidスマートグラスはスパイツールにもなる気がします）。

スクリーン自体はクリアですが、1つ気になったのはその表示のギュっと感とスピード。当然ですが、スマホよりもスクリーンがずっと小さいわけで、そこに表示される文字はある程度詰め込まれるし、どんどんスクロールしていかねばなりません。となると、翻訳機能では相手の話すスピードによっては文字を目で追うのが追いつかない。結果、相手に繰り返してもらったり、ゆっくり話してもらうことになりました。

そこで、結局のところスマートグラスに欠かせないのがオーディオ機能、音声アシスタントになります。ただ、Rokidはこれが弱かった…。「Hi Rokid」で発動されるはずの音声アシスタントが、全然反応してくれない。一緒に体験会に参加した他の人も同じトラブルが発生していました。が、なんと中国スタートアップだからなのか、中国語がネイティブの人が言うと反応するんですよね。アメリカ英語ネイティブだとダメ。これ、たぶんですけどトレーニングデータに偏りがあった可能性が…。

音声アシスタント発動できない問題で個人的には試せなかったので、外国語のメニューを翻訳する機能はスタッフの人に見せてもらいました。フィンランド語のメニューを訳して、英語でスクリーンに表示されていました。が、こういうのってやっぱりリアル店舗のリアルな状況で試してこそ納得できるやつなんですよね。

カメラは12MP、SONYのセンサーが載っています。が、これも動画撮影など体験会では試せず。

全体的な体験としては、上下にかなりブレがあるなという印象。翻訳機能はいいけど、その機能を発動させるためのアシスタントがアクセントに弱い、とか。スクリーンはクリアだけど、文字を追えない、とか。

これを踏まえて、Metaがどういうプロダクトを出してくるのか楽しみではあります。

