クマの目撃が相次いでいる山形県内。１２日は米沢市や東根市、河北町などでクマが目撃され、東根市では小中学校あわせて３校が臨時休校となるなど影響が出ました。

【写真を見る】遅い国や自治体の対応 クマの目撃件数は去年の3倍...農作物は食い荒らされ、学校は臨時休校に 猟銃使用の新ルール”改正鳥獣保護管理法”が施行も課題アリ（山形）

さらに今週、クマによる食害も相次いで発生。山形市ではクリやトウモロコシが食い荒らされる被害が確認されました。

こちらは、山形市蔵王堀田です。山沿いの農地で、きのうクリが食い荒らされているのが確認されました。現場の状況などからクマによるものとみられています。

また、おととい午後５時ごろには山形市平清水の公民館からおよそ８００メートルの路上でクマが目撃されました。

同じ日の夕方４時ごろには、山形市片谷地にある畑のトウモロコシが食い荒らされているのが確認されました。こちらもクマによるものとみられています。

近所でクマの被害にあった人「うちはモモとスモモが（クマに）やられました。困りましたね。今からもっと活動もするだろうし」

■目撃は昨年の３倍に...

今年度、４月１日以降で山形市で確認されたクマの出没件数はおとといまでで１３１件で、前年度の同じ時期と比べて２倍以上になっています。

また、県全体では今年１月１日以降で確認されたクマの目撃件数が今月７日時点で９３３件と去年の同じ時期のおよそ３倍になっています。

今年の秋は、クマの主な食料となるブナが大凶作になる見込みで、これからの季節も人里にクマが降りてくる可能性が高いとする専門家もおり、依然として注意が必要です。

■改正鳥獣保護管理法施行

今年に入り、クマの目撃件数が増えた県内。こうした中、９月１日に改正鳥獣保護管理法が施行され、人の生活エリアにクマが侵入した場合に銃を使う要件・解釈が変わりました。

これまでは原則的に市街地で銃を使うことはできず、人に危険が及ぶ場合に県と警察の許可を得て使う必要がありました。

しかし、今回の改正法では・・・

人が生活するエリアにクマが侵入し、緊急性が高く、他に迅速に捕獲する手段がないこと。さらに、人に弾丸が届くおそれがない場合に市町村の判断で銃の使用が可能となりました。

時間がない中で、「県と警察に許可を得る」という銃を使用するまでの手順が必要なくなるのです。

■クマは待ってくれない

しかし課題もあります。銃火器を使用するのには当然危険が伴います。それはどんな状況であれ。そもそも市町村が使用の判断と言っても、現場に判断を委ねるということは、考え方によっては「丸投げ」になります。

的確なスキルを持った銃の使用者の育成、責任の所在の明確化と被害の補償、現場が迅速な判断を行うための安心材料の構築など、もちろん考えられていないわけではありませんが、補強すべきポイントはあるのです。

しかし、クマは国や自治体の判断の遅さなど待ってくれません。

クマの出没が相次ぐ中、県と警察は、県民ができる対応として、目撃された場所では夜間や早朝の外出を控えること、クマのエサとなる生ごみを家の周囲に置かないことなどを呼びかけているほか、クマを見つけた際はすぐに市や警察に通報してほしいとしています。