Snow ManµÜ´ÜÎÃÂÀ¤Î¡ØÈþST¡Ù»ïÌÌÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬»¨»ï¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£µÜ´Ü¤Ï¡¢¡ØÈþST¡Ù11·î¹æÆÃÊÌÈÇSpecial Edition¤ÎÉ½»æ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¹õÈ±¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎµÜ´Ü¤¬¡¢¥·ー¥¹¥ëー¥Ð¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÇÈþÈ©¤È¥Ä¥ä¤á¤¯¥ê¥Ã¥×¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¿§¤Ã¤Ý¤¤»ëÀþ¤ò¥«¥á¥é¤Ø¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï
¡ÖÈþ¤·¤µ¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Þ¤Ö¤·¤¯¤ÆâÁÚô¡×¡Ö¤Ò¤ìÉú¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÁÇÅ¨¤µ¡×
¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢É½»æ¤Ç¤ÏÇò¥Ë¥Ã¥È¤Ç»Ø¤Ë³Ü¤ò¤Î¤»¤¿¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤ÎµÜ´Ü¤â¡£Çò¤È¹õ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£