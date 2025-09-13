¡Ú¥Ð¥ì¡¼ÃË»Ò¡ÛÆüËÜ¤ÏÍ½Áª½éÀï¥È¥ë¥³¤È·ãÆÍ¡¡³Æ¥×¡¼¥ë¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¡¡Æ±ÁÈ¤Ç¤Ï¥«¥Ê¥À¤¬¥ê¥Ó¥¢¤Ë¾¡Íø
¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê9·î12Æü¡Á28Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó)
32¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£32¥Á¡¼¥à¤¬4¥Á¡¼¥à¤º¤Ä8¤Ä¤Î¥×¡¼¥ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ÎÁíÅö¤¿¤ê¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¡¢³Æ¥×¡¼¥ë¤Î¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¡¼¥ëG¤ÎÆüËÜ¡ÊFIVB¥é¥ó¥¯5°Ì¡Ë¤Ï½éÀï¥È¥ë¥³¡ÊÆ±16°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥È¥ë¥³¤È¤Ï2023Ç¯10·î¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÍ½Áª°ÊÍè¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢¤³¤Î»þ¤Ï3¡Ý0¤ÇÆüËÜ¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè2Àï¥«¥Ê¥À¡ÊÆ±11°Ì¡Ë¡¢Âè3Àï¥ê¥Ó¥¢¡ÊÆ±75°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÆüËÜ¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1974Ç¯¤Î3°Ì¤¬ºÇ¸å¤Ç¡¢51Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿12Æü¤Î¥×¡¼¥ëA¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤¬³«ºÅ¹ñ¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë3¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£13Æü¤Ç¤Ï¥×¡¼¥ëD¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¥×¡¼¥ëG¤Î¥«¥Ê¥À¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1Àï¥«¡¼¥É¡Û
¡ã12Æü¡ä
¢¡¥×¡¼¥ëA
¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ 3¡Ý0 ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó
¡ã13Æü¡ä
¢¡¥×¡¼¥ëB
¥ª¥é¥ó¥À ¡Ý ¥«¥¿¡¼¥ë
¥Ý¡¼¥é¥ó¥É ¡Ý ¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢
¢¡¥×¡¼¥ëD
¥¢¥á¥ê¥« 3¡Ý0 ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢
¥¥å¡¼¥Ð ¡Ý ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë
¢¡¥×¡¼¥ëE
¥É¥¤¥Ä ¡Ý ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢
¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢ ¡Ý ¥Á¥ê
¢¡¥×¡¼¥ëG
¥«¥Ê¥À 3¡Ý1 ¥ê¥Ó¥¢
ÆüËÜ ¡Ý ¥È¥ë¥³
¡ã14Æü¡ä
¢¡¥×¡¼¥ëA
¥¤¥é¥ó ¡Ý ¥¨¥¸¥×¥È
¢¡¥×¡¼¥ëC
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó ¡Ý ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É
¥Õ¥é¥ó¥¹ ¡Ý ´Ú¹ñ
¢¡¥×¡¼¥ëF
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê ¡Ý ¥Ù¥ë¥®¡¼
¥¤¥¿¥ê¥¢ ¡Ý ¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢
¥»¥ë¥Ó¥¢ ¡Ý ¥Á¥§¥³
¥Ö¥é¥¸¥ë ¡Ý Ãæ¹ñ