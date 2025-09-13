「ジャイアンツ５−１ドジャース」（１２日、サンフランシスコ）

ドジャースが延長戦の末、悪夢の１０度目サヨナラ負けで連勝が４でストップ。先発の山本由伸投手は７回１安打１失点、１０奪三振の快投を見せたが、またも好投がチームの勝利につながらなかった。スコットが延長十回にサヨナラ満塁弾を浴びてしまった。

同点で迎えた九回、ロバーツ監督はドライヤーのイニングまたぎを決断。代打・マトスを遊ゴロに打ち取ったかに思われたが、ベッツが一塁へまさかの痛恨悪送球。サヨナラの走者を出してしまうと、１死後にデバースに右前打でつながれた。一、三塁となり、ロバーツ監督はトライネンを投入。満塁策をとると、フローレスを浅い中飛に打ち取り、中堅・パヘズが完璧なダイレクト送球で本塁タッチアウト。延長戦へ持ち込んだ。

だが延長十回、大谷が今季１８個目の敬遠四球で歩かされると、ベッツの右飛でロートベットが暴走の末にタッチアウト。痛恨の無得点に終わってしまうとその裏、１死三塁となったところで指揮官はスコットを告げた。李を四球で歩かせ、２イニング連続の満塁策を選択。だがまさかのグランドスラムを被弾して勝負は決した。

山本は初回１死から四球で出塁を許すと、続くアダメスに左中間を破られる二塁打を浴びた。ここでパヘズが打球処理にもたつき、適時失策で１点を失ったが以降は無双投球を見せた。

初回１死から降板する７回まで打者２０人連続アウトの離れ業。１５０キロ後半のフォーシームを軸にジャイアンツ打線に付け入るスキを与えなかった。３試合連続の２桁奪三振となる１０Ｋをマーク。ベンチではロバーツ監督とハグをかわし、無双投球を労われた。

打線はジャイアンツ先発のバーランダーの前に沈黙。だが七回にコンフォルトの１１号ソロで試合を振り出しに戻した。なおも２死二塁の好機で大谷翔平投手が打席に入ったが、ジャイアンツベンチが申告敬遠。続くベッツが右飛に倒れ、勝ち越すことはできなかった。

試合後、山本は「自分がどうこうはないですけど、チームとしてはどうしても勝たないといけない状況。とにかく前を向いていくしかない」と前を向いていた。