ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¤¬14Æü¤ÎÃæÆüÀï¤ÇÀèÈ¯¡¡¥ê¡¼¥°Í£°ì¡¢¾¡¤ÁÀ±¤Î¤Ê¤¤ÆñÅ¨·âÇË¤Ø¡Ö¤¤¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤¬14Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢SGLÆôºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»ÄÎ±Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤º0¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡Á°²ó7Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤Ï´í¸±µåÂà¾ì¤Ë¤è¤ê4²ó0/3¤ò3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÆüÀï¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤â¡¢0¾¡2ÇÔ¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÍ£°ì¡¢¾¡¤ÁÀ±¤Î¤Ê¤¤ÆñÅ¨¤À¤¬¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÈ×¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ê¡¢¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ÏÇòÇ®¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨1.62¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Èº£µ¨13¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£