俳優の日向亘（21）が13日、都内でフォトブック「日に向かって、」（ワニブックス）の発売記念イベントに出席した。

日向は23年、NHK大河ドラマ「どうする家康」に出演。現在はフジテレビ系「僕達はまだその星の校則を知らない」（月曜後10・00）に出演するなど、活躍の場を広げている。

今回のフォトブックでは、成長を続ける日向の20歳というメモリアルな一年を収録。地元・群馬での撮影にも臨み、愛犬とたわむれる様子など、等身大の姿を公開した。

本作を通じ、日向自身で変化を感じられたといい「自分だからこそわかりにくい部分はあるんですけど、やっぱり顔つきとか。ハタチの一年は、自分の行動や普段の行いを根本的に見直して、大人として振る舞っていかなきゃいけないんだなと感じた1年でもあったので、そういう目にみえないところが写真に変化として現れていたらいいな」と語った。

20年に映画とドラマ「太陽は動かない」で俳優デビューし5周年。「常に満足したくないし、もがきながら、悩みながら、この先もずっと仕事ができたら」と語り「まだまだ半人前なので、しっかり日向亘と言う名前をたくさんの方に知っていただきたい。常に成長し続けて、貪欲に取り組んでいきたい」とさらなる飛躍に向けて決意を新たにした。