¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬13Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£17Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¡Ö°¦¥ö½½¡×¡Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÏÂÅÄ¥¢¥»Ò ¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê3¶Ê¤Î¤¦¤Á¤Î1¶Ê¡£ºî»ìºî¶Ê¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎTani Yuuki¤Ç¡¢²Î»ì¤Î¡ÖÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿Êì¤Î¸ÀÍÕ¤â¡×¤Ï¡Ö¤ä¤µ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Î¤¢¤¤¤â¡×¤Ê¤É¤È¿ï½ê¤ÇÆÈÆÃ¤ÊÆÉ¤ßÊý¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö²Î»ìÆÉ¤à¤È¡È¤¨¤Ã¡É¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦³À²ÖÀµ¤Ï¡Ö²Î»ì¥«¡¼¥É¤ò¸«¤ë¤È¡¢°¦¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬10¸Ä¤ÎÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø°¦¥ö½½¡Ù¡Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎTani Yuuk¤µ¤ó¡¢¤Þ¤À26ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢³À²Ö¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ä¡¢²ÈÂ²¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í¡¹¡¢Í§¿Í¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î²Î¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤ò»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï³Ú¶Ê¤ò½é¥ª¥ó¥¨¥¢¡£³À²Ö¤¬¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ê¤ó¤«¤¬¸À¤¦¤Î¤â¤»¤ó¤¨¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂåÉ½¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖÎÞ¤³¤é¤¨¤ë¤Î·ë¹½ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£À¨¤¤²Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶Æ°¤¹¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤²Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤ÏµîÇ¯Äº¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã«¤¯¤ó¤¬»ä¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤µ¤Ã¤¸À¤Ã¤¿»ì¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Í¡¢²Î»ì¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢Èà¤¬²Î¤Ã¤Æ¤ë¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×¤òÄ°¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤¦¡Á¤ó¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢²Î»ì¥«¡¼¥É¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤ä¡¢±ü¤¬¿¼¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤ÈÂçÂÎÁ°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÃË¤Î¿Í¤Î²»°è¤Ã¤Æ½÷À¤è¤ê¤â¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÁ´Á³¥¡¼¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤È¤³¤Î¡Ø°¦¥ö½½¡Ù¤Ã¤ÆÅ¾Ä´¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈºÇ½é¤Ï²Î¤¦¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ç¥¡¼²¼¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¾å¤²¤ë¤È¤·¤Ä¤³¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ìó1Ç¯¼å¡×¤ÈÊÝÎ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤À¤±¤É»ñÎÁ¤Î¤È¤³¤íÀ°Íý¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤Î²Î»ì¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡£¤â¤¦»ñÎÁ¤ÏÊÖ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«ÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤µ¡¢º£¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢À¨¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¡×¤È¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬¡£
¡¡¡Ö¤¨¤Ã¡¢º£¤Þ¤À¤³¤Î²Î¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ê¤é¡×¡ÖÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¸Â¤ê¤Ï¤â¤¦»ä¤¬²Î¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢°ì±þÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿²Î¤À¤«¤é¡¢Ã¯¤Ë¤âÅÏ¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤âÀ¨¤¤´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡×¤ÈÏÂÅÄ¤¬À²¤ì¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ´°À®¤µ¤ì¤¿²Î¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤·¡Ö¤Þ¤¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥È¤È¤«¤Ç²Î¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¡¢²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¤ß¤»¤¿¡£