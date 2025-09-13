「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）

トリプル世界戦の前日計量が１３日、名古屋市のＩＧアリーナで行われ、４団体統一王者の井上尚弥（大橋）と、挑戦者でＷＢＡ暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）がともに一発で通過した。

アフマダリエフが不気味な余裕を見せた。計量を通過し、仕上げた体を観客に披露すると、フェースオフでは尚弥と顔が触れあいそうなほどに接近。試合前から十分に沸かせた。

計量後はルールミーティングが行われ、試合の規定を確認。通常の世界戦ではルールミーティング前後に報道陣の囲み取材が設定されているが、アフマダリエフはこれを後回しにし、食事を取るリカバリーに直行する異例の行動を取った。

マイペースなアフマダリエフだったが、上半身は分厚い体をキープしながら、ほおはげっそりとこけていた。スーパーバンタム級のリミットからがっつり下回る３００グラムアンダーの５５・０キロを記録。かなりの減量を思わせたが、「今回の減量に関しては、実は無理していない」と良好なコンディションを強調。重ねて「朝食も食べて水も飲んできたところ。厳しく落としたとかではなくて、普通にできあがったのがきょうの体重。水抜きもしていない」と自身の仕上がりの良さをアピールした。