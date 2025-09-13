ÂÐÊÆÅê»ñ80Ãû±ß¹ç°Õ¤Ï¡ÖÉÔÊ¿Åù¾òÌó¡×¡¢¾Ç¤²ÉÕ¤¤Ï¹ñÌ±ÉéÃ´¤Î¥ê¥¹¥¯¡ÚÇÅËàÂî»Î¤Î·ÐºÑ¥³¥é¥à¡Û
Ê¹¤±¤ÐÊ¹¤¯¤Û¤ÉÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¹ç°Õ¤Ç¤¹¡£Áê¸ß´ØÀÇ¤ä¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ò15¡ó¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë·ë¤ó¤À80Ãû±ß¤Ë¾å¤ëÂÐÊÆÅê»ñ¤Î¹ç°Õ¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤ÆÀÖÂôÂç¿Ã¤¬½ðÌ¾¤·¤¿³Ð½ñ¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎã¤ò¸«¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÉÔÊ¿Åù¾òÌó¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£·è¤á¤ë¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÆüËÜ¤Ï¤ª¶â¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¾Ç¤²ÉÕ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÆüËÜ¹ñÌ±¤¬Éé¤¦·Á¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÂÐÊÆÅê»ñ80Ãû±ß¹ç°Õ¤Ï¡ÖÉÔÊ¿Åù¾òÌó¡×¡¢¾Ç¤²ÉÕ¤¤Ï¹ñÌ±ÉéÃ´¤Î¥ê¥¹¥¯
·è¤á¤ë¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢¤ª¥«¥Í¤ÏÆüËÜ
9·î4Æü¤ËÀÖÂôÂç¿Ã¤È¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤¬½ðÌ¾¤·¤¿³Ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¡¢Åê»ñ°Æ·ï¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾¦Ì³Ä¹´±¤¬µÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¡×¤Î¿äÁ¦¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Áª¤Ö¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î¿äÁ¦¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÆüÊÆÎ¾¹ñ¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¡Ö¶¨µÄ°Ñ°÷²ñ¡×¤È¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¡¢¸À¤¤Ìõ¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·èÄêÁ°¤ËÆüËÜÂ¦¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¾ì¤òºî¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Í×¤ÏÅê»ñ°Æ·ï¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£»ñ¶â¤Î½Ð¤·¼ê¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤¬Åê»ñÀè¤òÁª¤Ù¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤Þ¤º½½Ê¬¡¢ÉÔÊ¿Åù¾òÌó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³Ð½ñ¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î·èÄê¤«¤é45Æü°Ê¹ß¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬¡Ö»ØÄê¸ýºÂ¤Ë»ñ¶â¤òµò½Ð¤¹¤ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤ÉATM¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤Ç¤¹¡£
µñÈÝ¤·¤¿¤é´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤â
¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÏÃÇ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³Ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬ÆÈ¼«¤ÎºÛÎÌ¤Ç»ñ¶â¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¡×¤È°ì±þ¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬³Ð½ñ¤òÀ¿¼Â¤ËÍú¹Ô¤·»ñ¶âÄó¶¡¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë´Ö¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÆüÊÆ¹ç°Õ¤Î´ØÀÇ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë°Õ¿Þ¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ËÆÉ¤á¤Ð¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬µñÈÝ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢´ØÀÇ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂ¦¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¶¼¤·Ê¸¶ç¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Ê¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¯ÆüÊÆËà»¤¤ò¼èºà¤·¤¿¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£Åê»ñ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÇ¤´ü¤¬½ª¤ï¤ë2029Ç¯1·î19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Áí³Û¤Ï5500²¯¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç80Ãû±ß¤Èµð³Û¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅê»ñÂ¥¿Ê¡×¤È¸À¤¦¤è¤ê¡Ö¸øÅª¶âÍ»»Ù±ç¡×
Åê»ñ¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢¤Þ¤ºÌ±´Ö´ë¶È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤äÅÅµ¡¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¹©¾ì·úÀß¤Ê¤ÉÂÐÊÆÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¸ÛÍÑ¤ä¸½ÃÏ·ÐºÑ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£²ó¤â¡ÖÂÐÊÆÅê»ñ³ÈÂç¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤·¡¢Æ±»þ¤ËÀ¯ÉÜ¤¬¤É¤¦¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤«¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ç°ÕÆâÍÆ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ·×²è¤È¤Ï»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤òÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤ÆÆüËÜ¤¬¸øÅª¤Ê¶âÍ»»Ù±ç¤ò¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢±ç½õ¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹ñºÝ¶¨ÎÏ¶ä¹Ô¤Î½Ð»ñ¡¢Í»»ñ¡¢Í»»ñÊÝ¾Ú¤¬Ãæ¿´
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¶âÍ»»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬°Æ·ï¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´ÉÍý¡¦Åý¼£¤¹¤ëÆÃÊÌÌÜÅª»ö¶ÈÂÎ¡ÊSPV¡Ë¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ±°Ì¤ÎSPV¤ËÂÐ¤·¡¢À¯ÉÜ·Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¹ñºÝ¶¨ÎÏ¶ä¹Ô¡ÊJBIC¡Ë¤¬¡¢½Ð»ñ¤·¤¿¤ê¡¢Í»»ñ¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÍ»»ñÊÝ¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Í»»ñÊÝ¾Ú¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ±´Ö¶ä¹Ô¤Ê¤É¤¬¡¢¤³¤ÎSPV¤ËÍ»»ñ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¹ñºÝ¶¨ÎÏ¶ä¹Ô¤¬ÊÝ¾Ú¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
SPV¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¦¤Þ¤¯¿Ê¤á¤Ð¡¢Í»»ñ¤ÏÊÖºÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î´Ö¤ÎÂßÉÕÍø»Ò¤¬JBIC¤äË®¶ä¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬½çÄ´¤Ê¤é¡¢¥³¥¹¥È¤ò¾å²ó¤ëÍø±×¤â½Ð¤Þ¤¹¡£
Íø±×¤Ï¡¢Í»»ñ¤¬ÊÖºÑ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤¬50¡ó¤º¤Ä¡¢Í»»ñÊÖºÑ¸å¤ÏÆüËÜ¤¬10¡ó¡¢ÊÆ¹ñ90¡ó¤ÇÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íø±×ÇÛÊ¬1ÂÐ9¤Î»»Äêº¬µò¤ÏÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀÖÂôÂç¿Ã¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢JBIC¤Î½Ð»ñÈæÎ¨¤¬10¡óÄøÅÙ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
·ÐºÑ°ÂÊÝÂ¥¿Ê¤Î´ÑÅÀ¤â
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢°åÌôÉÊ¡¢¶âÂ°¡¦½ÅÍ×¹ÛÊª¡¢Â¤Á¥¡¢¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ò´Þ¤à¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢AI¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë³Ð½ñ¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸»º»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÎ©ÃÏ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÊÆ·ÐºÑ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤¬»ñ¶â¤ò½Ð¤¹°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢º£²ó¤Î¹ç°Õ¤Ï¡¢·ÐºÑ°ÂÊÝ¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¥Ë¡¼¥º¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¡¢¿·¤·¤¤·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤Îºß¤êÊý¤ò¼¨¤·¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾Ç¤²ÉÕ¤¤Ï¹ñÌ±ÉéÃ´¤Î¥ê¥¹¥¯
¤·¤«¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¡¢ÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¡¢Íø±×¤ÎÊ¬ÇÛ¤É¤³¤í¤«¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬µò½Ð¤·¤¿½Ð»ñ¤äÍ»»ñ¤¬¾Ç¤²ÉÕ¤¯¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¹¡£
¤È¤ê¤ï¤±¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢·ÐºÑ¹çÍýÀ¤è¤ê¤âÀ¯¼£Åª¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢Ã»´ü´Ö¤Ë¼¡¡¹¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò·è¤á¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Í»»ñÊÝ¾Ú¤·¤¿Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¶ä¹Ô¤¬¾Ç¤²ÉÕ¤¤òÈï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ñºÝ¶¨ÎÏ¶ä¹Ô¤Î»ñ¶â¤Î¸¶»ñ¤Ï¡¢ºâÀ¯ÅêÍ»»ñ¡£Í¹ÊØÃù¶â¤äÇ¯¶â¤Î»ñ¶â¤¬´ÖÀÜÅª¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾Ç¤²ÉÕ¤¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Áí³Û80Ãû±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¡¢ºÇ°¤Î»öÂÖ¤òÁÛÄê¤·¤¿³Ð¸ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î³Ð½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¢¥é¥¹¥«LNG¤¬ËÜÌ¿¤«
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤ÈÃæÉôÅÅÎÏ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿²ÐÎÏÈ¯ÅÅ¤Î²ñ¼Ò¡¦JERA¤Ï¡¢11Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¤³¤À¤ï¤ë¥¢¥é¥¹¥«½£¤Î±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡ÊLNG¡Ë»ö¶È¤«¤é¤Î¡¢Ä´Ã£¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¥°¥ì¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¼Ò¤È¤Î´Ö¤Ç¡Ö´Ø¿´É½ÌÀ¡×¤Î°Õ¸þ½ñ¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö´Ø¿´É½ÌÀ¡×¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Åª¹´Â«ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜÂ¦¤Ï¡¢1300¥¥í¤Ë¤âµÚ¤ÖÄ¹¤¤¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó·úÀß¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢¥³¥¹¥ÈÌÌ¤«¤é¤â¡¢¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¡Ö´Ø¿´¡×¡¢¤Ä¤Þ¤êÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÅ¾´¹¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢º£²ó¤Î¹ç°Õ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¸øÅª¤Ê»Ù±ç¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤Ï¡¢11Æü¡¢CNBC¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¥¢¥é¥¹¥«LNG³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢ÆüÊÆ¹ç°Õ¤ÎÅê»ñÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö1000²¯¥É¥ë¡ÊÌó15Ãû±ß¡Ë¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢³°ËÙ¤òËä¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖµñÈÝ¸¢¤Ê¤·¡×¤Î·Á¤Ç¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼«Æ°¼ÖºÇÍ¥Àè¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¹ç°Õ
º£²ó¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¹ç°Õ¤Ï¡¢¹âÎ¨¤ÎÍ¢Æþ´ØÀÇ¡¢¤È¤ê¤ï¤±´ð´´»º¶È¤Ç¤¢¤ë¼«Æ°¼Ö¤Î´ØÀÇ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÀÖÂôÂç¿Ã¤òÉ®Æ¬¤ËµÞ¤¤¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÞ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¹ç°ÕÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢¹ç°ÕÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊ¸½ñ¤¹¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÎÀñ¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î´Ö¡¢´ØÀÇ15¡ó¤Ø¤Î°ú¤²¼¤²¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¡¢ÂÐÊÆÅê»ñ80Ãû±ß¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¤Á¤ó¤È¹ñÌ±¤ÎÁ°¤Ë¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¶ãÌ£¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö´ØÀÇ¤è¤êÅê»ñ¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÀÐÇËÁíÍý¤Î¡¢Û£Ëæ¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤±¤¬Àè¹Ô¤·¡¢¡ÖÅê»ñ¡×¤ÎÃæ¿È¤Ï¡¢Ì¤¤À¤Ëé®¤ÎÃæ¤Ç¤¹¡£
Âà¿Ø¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÐÇËÀ¯¸¢¡¢¡ÖÆüÊÆ´ØÀÇ¹ç°Õ¡×¤òÀ®²Ì¤È¶»¤òÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥Ä¥±¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢¤Þ¤À¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ä¥±¤ÎÂ¸ºß¤¬¹ñÌ±¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤êÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇÅËà Âî»Î¡ÊBS-TBS¡ÖBiz¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ë