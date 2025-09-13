［参院選２０２５］地方と女性＜反響＞

地方から東京圏に転出した女性の声を伝える連載「参院選２０２５ 地方と女性」（７月８〜１０日）を読んだ読者から、多くのメールと手紙が届いた。

「『女性は仕事より家庭』という圧力が女性を苦しめている」「女性の意見が政治に反映されない」などの文面からは、地方の女性の現状が伝わってくる。（編集委員 吉田尚大）

「上京して東京にしがみついてよかった」――。大学卒業後に上京して以来、東京で暮らす５０代の女性は、自分の半生を振り返るメールを寄せた。

生まれ育ったのは宮城県。実家には年末年始に親族が集まり、酒や料理、布団の準備などに追われる母は「うちは旅館みたい」とこぼした。実家は自営業で、近所や親戚とのつきあいを大切にしていたため、冠婚葬祭があると、葬儀だと１万円、結婚式だと３万円を届け、年間２００万円近くかかった。このようなつきあいがわずらわしく、都会への憧れもあって、大学卒業後は上京して就職した。

女性は「親戚づきあいや近所づきあいなど、地方は濃いつきあいが多すぎる。大変な母親を見て、女性は『ここでは思い通りに生きられない』と思って、地元を離れるのではないでしょうか」と話す。

コロナ禍前までは、実家のある地域には、女性だけで行く１泊２日のバス旅行があった。今でも、実家の家族は、商店街の年末のくじ引きや地域の祭りの手伝いに駆り出される。一方、男性は「仕事で忙しい」と思われて、頼まれることはない。「女性に無償の手伝いを押しつけることをやめないと、東京への流出は止まらないと思います」と、女性はため息をついた。

近所づきあいの大変さが、女性が地方から流出する原因になっている可能性は、内閣府が２０２２年、約１万１０００人を対象に行ったアンケートからもうかがえる。地方から東京圏に移動したり、移動したいと考えたりした女性は、中学入学時に住んでいた地域の特徴として「地元の集まりでお茶入れや準備などは女性がしていた」「地元では住民間のつながりが強かった」と答えた割合が高いという結果が出ている。

学べる場少なく 交通も不便

九州に住む５０代の女性は、自宅と、母がいる大阪の実家とを行き来しながら生活している。地方と都市両方で暮らす体験から「女性が都会で生活したくなるのは当然だと思う」とメールにつづった。

「学びたい」と思い立っても、九州の自宅近くには、公民館の編み物や書道などの教室しかない。一方、大阪には、多彩な講座をそろえたカルチャースクールがいくつもあり、今は経済学を勉強しているという。「『もっと自分を高めたい』という気持ちがあったり、家の外に居場所を求めたりしても、地方だとそれが満たされない」

大阪は交通の便がよくて住みやすい。実家から駅までは徒歩５分で、そこからカルチャースクールのあるデパートまで電車で約３０分で着く。一方、九州の自宅近くの駅だと、電車は３０分に１本だけだ。

「地方では電車もバスも本数が減り、これから不便になることはあっても便利になることはない。これで女性が『地元で生活していこう』と思うだろうか」と懸念している。