TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

12Æü¸á¸å7»þ¤¹¤®¡¢À®ÅÄ¶õ¹ÁÈ¯¡¦¥»¥Ö¹Ô¤­¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤ÎÎ¹µÒµ¡¤¬¡¢µ¡ºàÉÔ¶ñ¹ç¤Ç´ØÀ¾¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Öµ¡Æâ¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡×¾èµÒ¤¬¸ì¤ë¶ÛÇ÷¤·¤¿ÍÍ»Ò

¡Ö¡Øget out¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡×µ¡Æâ¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ì¤ë¾èµÒ¤â

´ØÀ¾¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤ò12Æü¤Î¸á¸å5»þ20Ê¬¤´¤í¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥ÖÅç¤Î¥Þ¥¯¥¿¥ó¥»¥Ö¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ32ÊØ¤¬¡¢´ØÀ¾¶õ¹Á¤ÎA³êÁöÏ©¤Ë¸á¸å7»þ10Ê¬¤´¤í¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾å¶õ¤òÈô¹ÔÃæ¤Ëµ¡Æâ¤Î²ßÊª¼¼¤Ç½Ð²Ð¤ò¼¨¤¹·Ù¹ðÉ½¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬Àë¸À¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤½¤Î¸å¡¢µ¡ÂÎ¤ÏÍ¶Æ³Ï©¾å¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶ÛµÞÃ¦½Ð¥¹¥é¥¤¥É¤Ç¡¢¾èµÒ¡¦¾è°÷¤Î·×142¿ÍÁ´°÷¤¬Ã¦½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Ã¦½Ð¤·¤¿¾èµÒ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤â¡Ä

Ã¦½Ð¤·¤¿¾èµÒ
¡ÖÂç¾æÉ×¡£¡Ê¥±¥¬¤Ï¡ËÂç¾æÉ×¤À¤è¡×

ÊÌ¤ÎÃ¦½Ð¤·¤¿¾èµÒ
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬Áû¤®½Ð¤·¤Æ¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¹²¤Æ¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç½Ð¤Æ¤­¤¿¡£¡Øget out¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¡£·ë¹½¶¯¤á¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ø¤¨¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¹²¤Æ¤Æ½Ð¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×

¡Ö¾Ç¤²½­¤¤´¶¤¸¤Ç¡£¡ÊQ.¤½¤Î½­¤¤¤Çµ¡Æâ¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡©¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¡ÊQ.Ã¦½Ð¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤Ç¹ß¤ê¤ë»þ¤Ï¡Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Ñ¥Ë¤¯¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×

¤³¤Î¶ÛµÞÃåÎ¦¤Ç¡¢¾èµÒ5¿Í¤¬·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤Ç¤ÎÃ¦½Ð»þ¤ËÉé½ý¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¸á¸å5»þ40Ê¬¤´¤í¡¢TBS¤Î¾ðÊó¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢²èÌÌº¸¤«¤é±¦¤ØÈô¤ÓÎ©¤ÄÎ¹µÒµ¡¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀ¾¶õ¹Á¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ32ÊØ¤È¤ß¤é¤ì¤ëµ¡ÂÎ¤¬¡¢Î¥Î¦¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¹Ò¶õµ¡¤ÎÈô¹Ô¥³¡¼¥¹¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼24¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ32ÊØ¤Ï¡¢¸á¸å5»þ42Ê¬¤´¤íÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤òÎ¥Î¦¡£

ÂÀÊ¿ÍÎ¾å¶õ¤òÆîÀ¾¤Ë¸þ¤±¤ÆÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢¿ÊÏ©¤òÂç¤­¤¯ÊÑ¤¨¡¢´ØÀ¾¶õ¹Á¤ÎÊý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈô¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤­¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¸á¸å7»þ¤´¤í¤Ë´ØÀ¾¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¤¿¤Èµ­Ï¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¶ÛµÞÃåÎ¦¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢´ØÀ¾¶õ¹Á¤ÎA³êÁöÏ©¤Ï12Æü¸á¸å11»þ»þÅÀ¤ÇÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£