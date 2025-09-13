【MLB】ジャイアンツ 5ー1 ドジャース（9月12日・日本時間13日／サンフランシスコ）

【映像】大谷、菅野から2打席連発47＆48号

ドジャースの山本由伸投手がジャイアンツ戦に先発登板。7回91球を投げて被安打1、10奪三振、1失点の快投を見せたが勝ち星はつかなかった。「1番DH」で先発出場した大谷翔平投手は3度の出塁を記録したがノーヒットに終わり、連続試合安打が5試合でストップ。ドジャースはサヨナラ負けで連勝が4で止まっている。

山本由伸が「エース」と呼ぶにふさわしい投球をこの試合でも披露した。前回登板では9回2死までノーヒットピッチング。日本人史上3人目となるノーヒットノーランにあと一人と迫ったがまさかの被弾。後続のリリーフも打ち込まれてまさかのサヨナラ負けを喫していた。

それでも、この日は前回登板に劣らぬ快投を見せる。初回こそ2番デバースに四球を与えた直後、3番アダメスに先制のタイムリー二塁打を打たれたが、以降は完璧な投球。1回2死から7回終了で降板するまでヒットどころかひとりの走者も許さないパーフェクト投球を見せた。

しかし、この日も打線が山本を援護できず。ジャイアンツ先発のバーランダーに6回まで散発2安打に封じ込められる。1点ビハインドの7回表、先頭のコンフォートがセンターへ同点の11号ソロを放ったが、山本への援護はこの1点のみ。山本はここ3試連続でメジャー自己最多タイの10奪三振を奪い、すべて1失点の快投を見せているが、勝ち星には見放されている。

なお、この日の大谷は1回、先頭打者として打席に立った第1打席はジャイアンツの先発バーランダーを相手にセカンドゴロ、第2打席は3回表2死走者なしの場面で四球、第3打席は5回表2死走者なしで迎えてセンターフライ、第4打席は7回表、同点に追いついた直後の2死二塁で打席が回ったきたが申告敬遠、第5打席は延長10回、タイブレークの先頭打者だったがここでも申告敬遠。2打数0安打3四球に終わった。

試合は延長10回表、タイブレークでドジャースが得点を奪えず、その裏にベイリーに痛恨の満塁ホームランを打たれサヨナラ負け。連勝が4でストップしたが、ナ・リーグ西地区2位のパドレスとの差は2.5ゲームのままだ。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）