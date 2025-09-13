»³ËÜÍ³¿ 7²ó1¼ºÅÀ¤â¾¡ÇÔÉÕ¤«¤º¡¢1²ó2»à¤«¤éÂÇ¼Ô20¿Í¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¢3»î¹çÏ¢Â³2·åÃ¥»°¿¶ ¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤ÈºÇ¹â¤ÎÅê¤²¹ç¤¤
¢£MLB¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¼¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ëº£µ¨28ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡¢7²ó¡¢91µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ1¡¢Ã¥»°¿¶10¡¢»Í»àµå1¡¢¼ºÅÀ1¡Ê¼«ÀÕÅÀ1¡Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»265¾¡¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤Î¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤ÈÅê¤²¹ç¤¤¡¢1²ó2»à¤«¤éÂÇ¼Ô20¿Í¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ê¤¯¾¡ÇÔ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Á°²ó7Æü¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç¤Ï9²ó2»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿»³ËÜ¡¢¡ÖºÇ¶á¤ÏÀ¨¤¯¤¤¤¤´¶³Ð¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤È¥¢¥¦¥È1¤Ä¤ÇÂçµÏ¿Ã£À®¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤ÆÆ¨¤·¡¢¡Ö²ù¤·¤µ¤È¡¢¤ä¤é¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç1ÇÔ¡¢Á°²ó7·î12Æü¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï7²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤â4Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤ëÃæ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î1²ó¡¢1ÈÖ¡¦E.¥é¥â¥¹¡Ê26¡Ë¤ò97¥Þ¥¤¥ë¡Ê156¥¥í¡Ë¤Î¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£
¹¥Ä´¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬2ÈÖ¡¦R.¥Ç¥Ð¡¼¥¹¡Ê28¡Ë¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥È0¡Ý2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤«¤é4Ï¢Â³¥Ü¡¼¥ë¤Ç»Íµå¡¢1»à°ìÎÝ¤Ç3ÈÖ¡¦W.¥¢¥À¥á¥º¡Ê30¡Ë¤Ë¤ÏÄã¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òº¸Ãæ´Ö¤Ø¡¢¤³¤ÎÂÇµå¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎA.¥Ñ¥Ø¥¹¡Ê24¡Ë¤¬¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤«¤ßÂ»¤Í¤Æ¡¢1ÎÝÁö¼Ô¤¬°ìµ¤¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ø¡¢»³ËÜ¤Ï1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
2²ó¤Ï¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¤ï¤º¤«9µå¤Ç3¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£3²ó¤Ë¤Ï2»à¤«¤é1ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¹¶¤á¤¤ì¤º»Íµå¤òµö¤·¤¿2ÈÖ¡¦¥Ç¥Ð¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤«¤é97¥Þ¥¤¥ë¡Ê156¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¸å¤Ï¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¤½¤ÎÎ¢¡¢¤³¤ÎÆü36ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿F.¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¥Á¡¼¥à½é¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤È¤Ê¤É¡¢2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥¨¥é¡¼¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿A.¥Ñ¥Ø¥¹¤¬»°Í·´Ö¤Ø¶¯Îõ¤Ê¥´¥í¡¢¥µ¡¼¥É¤Î¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤â¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡¢1ÎÝ¤ÏºÝ¤É¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤¬È½Äê¤ÏÊ¤¤é¤ºÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
Ì£Êý¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿4²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î3ÈÖ¡¦¥¢¥À¥á¥º¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢4ÈÖ¡¦ÂåÂÇ¤ÎW.¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹¡Ê34¡Ë¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥È0¡Ý2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢»³ËÜ¼«¤é¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È2ÅÙÌÜ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿B.¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¡Ê27¡Ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤âÌäÂê¤Ê¤·¡£
5²ó¤Ï1»à¤«¤é7ÈÖ¡¦C.¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡Ê26¡Ë¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢8ÈÖ¡¦P.¥Ù¥¤¥ê¡¼¡Ê26¡Ë¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤È1²ó¤Î¥¢¥À¥á¥º¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Ò¥Ã¥È°Ê¹ß¤ÏÂÇ¼Ô14¿Í¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
»³ËÜ¤ÎÅÐÈÄ»þ¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÃ¥¤Ã¤¿ÆÀÅÀ¤Ï3.31¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎµÏ¿¡¢±ç¸î¤Î¤Ê¤¤»³ËÜ¤À¤¬¡¢6²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î9ÈÖ¡¦D.¥®¥ë¥Ð¡¼¥È¡Ê24¡Ë¤ò¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é³°³ÑÄã¤á¤ËÀäÌ¯¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢¤µ¤é¤Ë2»à¤«¤é3ÈÖ¡¦¥Ç¥Ð¡¼¥¹¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç2ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤È¸É·³Ê³Æ®¡£
7²ó¤Ë¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤Ë2°ÂÂÇ¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂÇÀþ¤Ï6ÈÖ¡¦M.¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡Ê32¡Ë¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø11¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¡¢ÂÇ·â¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬»³ËÜ¤ò±ç¸î¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2»à¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç»³ËÜ¤ò¹¥¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿9ÈÖ¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ø¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¡¢¤¹¤ë¤È1ÈÖ¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Ï¿½¹ð·É±ó¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤¿¤¬2ÈÖ¡¦M.¥Ù¥Ã¥Ä¡Ê32¡Ë¤¬¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»³ËÜ¤Ï2»à¤«¤é5ÈÖ¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î10Ã¥»°¿¶¡¢3»î¹çÏ¢Â³2·åÃ¥»°¿¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤Ï7²ó¡¢91µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ1¡¢Ã¥»°¿¶10¡¢»Í»àµå1¡¢¼ºÅÀ1¡Ê¼«ÀÕÅÀ1¡Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»265¾¡¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤Î¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤ÈÅê¤²¹ç¤¤¡¢1²ó2»à¤«¤éÂÇ¼Ô20¿Í¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ê¤¯¾¡ÇÔ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
