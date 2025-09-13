女優の有村架純（32）が12日日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。中学時代からの親友から素顔を明かされた。

MCの笑福亭鶴瓶（73）が有村の中学時代からの親友モモさんを事前取材した。鶴瓶は「めっちゃ方向音痴やねんて。方向音痴なのに片意地だから、こっちが合うてる言うて、ずっと行くねんて。ず〜っと行くねんけど、しばらくしたら帰ってくるねんて」と伝えた。

すると有村は「ちょっとせっかちな部分があって」と明かし、MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）が「へぇ〜意外。勝手に意外って思っちゃうっていうか」と反応した。鶴瓶も「意外やな、せっかち。ゆっくり、もう… ホントにゆっくりしてるような感じやけど」と話した。

そして、モモさんとは旅行に行くこともあり、鶴瓶は「旅行に行くのも、現地集合、現地解散やて」と伝えると、スタジオからは「ええ〜」と驚きの声が上がった。すると藤ケ谷が「『どっちが窓際座る？』とかやるんじゃないですか？」と聞くと、有村は「もう、それぞれチケット取るんで、おのおの自分達で」と答えた。そして鶴瓶が「席は離れててもええねや？」と聞き、「はい。いてるっていう存在が、もう…」と明かした。