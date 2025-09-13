○ ジャイアンツ 5x − 1 ドジャース ●

＜現地時間9月12日 オラクル・パーク＞

ドジャースの山本由伸投手（27）が12日（日本時間13日）、敵地でのジャイアンツ戦に先発登板。3試合連続10奪三振をマークするなど7回1安打1失点の快投を見せたが今季12勝目はお預けとなった。「1番・指名打者」でフル出場した大谷翔平選手（31）は2打数無安打ながら3四球で17試合連続出塁をマーク。ドジャースはサヨナラ負けで連勝は「4」で止まったが、同地区2位のパドレスも敗れたため優勝マジックは1つ減って「12」となった。

前回6日（同7日）のオリオールズ戦で、惜しくもノーヒットノーラン達成を逃した山本。中5日での登板となったこの日は初回に一死から四球を与えると、3番・アダメズに1ボール後の直球を痛打。打球は左中間を深々と破る二塁打となり、中堅・パヘスのクッションボール処理のミスも重なり先制を許した。

初回だけで25球を要したものの、2回は9球、3回は11球とテンポ良くアウトを奪取。4回は先頭のアダメズ、続くフローレスをいずれも三振に仕留め、前の回から3者連続奪三振をマークした。

中盤以降もストライク先行の投球で快調にアウトを重ね、2回から7回まで6イニング連続3者凡退。最後は5番・チャプマンを空振り三振に仕留め、3試合連続で2ケタ10奪三振を達成した。

結局、初回にアダメズに二塁打を許して以降、20打者連続アウトのまま7回1安打1失点、10奪三振1四球の快投で降板。味方打線がジャイアンツ先発・バーランダーを攻略できず、1−1の同点時で交代したため勝利投手の権利は得られなかったが、3試合連続の快投で防御率は2.66に良化。また、今季の投球回は162回1/3となり、メジャー2年目で初のシーズン規定投球回（162回）もクリアした

大谷は現役最多265勝を挙げている42歳・バーランダーの前に、初回の第1打席は2ストライク後のチェンジアップを打たされ二ゴロ。1点を追う3回の第2打席は二死無走者で四球を選び、連続試合出塁を「17」に伸ばした。再び二死無走者だった5回の第3打席は中飛。バーランダーとの対戦は2打数無安打1四球の結果だった。

同点で迎えた7回の第4打席は二死二塁の好機で申告敬遠。無死二塁から始まる延長10回の第5打席も先頭で申告敬遠で歩かされ、この試合は2打数無安打3四球の打撃結果で今季の打率は.279、OPSは1.000となった。

試合は山本とバーランダーがそれぞれ7回1失点と好投し、試合は1−1のまま延長戦に突入。ドジャースは10回表、無死一、二塁の好機を迎えるも、2番・ベッツの右飛で三塁へタッチアップした二走・ロートベットが痛恨の憤死。併殺で好機を逸すると、その裏、一死満塁で4番手のスコットが痛恨の満塁弾を食らいサヨナラ負けした。