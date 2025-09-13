女子は14日、男子は15日に号砲

陸上の世界選手権東京大会は13日に開幕。注目の女子マラソンは14日、男子マラソンは15日号砲。プロランナーの川内優輝（あいおいニッセイ同和損保）が大舞台を前に取材に応じ、世界トップが集う42.195キロの展望を語った。

14日号砲の女子は小林香菜（大塚製薬）、安藤友香（しまむら）、佐藤早也伽（積水化学）、15日号砲の男子は吉田祐也（GMOインターネットグループ）、小山直城（Honda）、近藤亮太（三菱重工）が出場。東京を疾走する。

コースはパリ五輪代表選考会となった23年10月のマラソングランドチャンピオンシップ（MGC）とほぼ同じ。MGCで魂の独走を披露して4位に入った川内は、「簡単なコース」と断言する。

「コースはめちゃくちゃ簡単だと思いますよ。上り坂は最後の市ケ谷のところくらいしかないので。カーブや折り返しも、道幅が広いのでそれほど負担にはなりません」

9月中旬の東京開催。鍵を握るのはやはり気象条件だ。男女とも午前8時に号砲の予定だったが、暑さを考慮して午前7時30分に前倒しされた。

「スタートの時間は暑さはマシでも、時間を追うごとに暑くなってきます。30度を超えてくることもあると思いますが、雨が降ったりするとまた変わってくるので、難しいですね」

川内には苦い経験がある。4度目の世界選手権となった19年ドーハ大会は、現地午後11時59分スタートという異例の深夜レース。9月27日の女子はスタート時の気温が32度という過酷な条件となったものの、10月5日の男子は同29度と自身の想定よりも涼しかった。

男女でレース展開は変わる？ 川内は「何か仕掛けるなら女子の方」

「女子を見て我慢比べのレースになるだろうと。スローペースでどこまで耐えられるか。その中で自分の熱を取っていきながら粘っていこうと思っていたのですが、男子はハイペースになってしまって…。誤算でした」

序盤から予想以上のハイペースとなってついていけず、29位に沈没。暑い時期のレースは調整も難しいという。

「暑熱ばかり意識してしまってスピードがおろそかになっていると、意外と涼しい気候になった時についていけなくなってしまいます。だからといってスピードばかり追いかけて涼しいところばかりで練習していると、暑かった時に影響がある。スピードを落とさずに暑さも意識する必要があるので、難しいところです」

男女でレース展開は変わるのだろうか。

「男子の方が選手層が厚いというか、いろんな国にいろんな選手がいますね。女子の方が特定の国に強い選手が偏っている感じがします。女子の方が選手層が薄いので、日本選手が何か仕掛けるなら男子より女子の方が決まりやすいのかなと思っています」

全国どころか地球規模で駆け続けてきた他、世界陸上に4度出場した川内によると、目標によって走り方も変化する。

「入賞を狙うなら、誰かが飛び出してそこに有力選手がついていっても問題ないんですよ。でも、メダル狙いだと何人か前に行ってしまったら追わないといけない。対応の仕方が変わりますし、本来、力を使わないでいいところで使う必要も出てきます」

男子は13年モスクワ大会5位の中本健太郎、女子は19年ドーハ大会7位の谷本観月以来の入賞が現実的な目標になる日本勢。「難しいレースになるとは思いますが、それぞれの目標を達成してほしいですね」と川内は期待を込めていた。



（THE ANSWER編集部・杉本 亮輔 / Ryosuke Sugimoto）