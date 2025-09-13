月間ベストイレブンの佐野航大は、チームのなかで最も際立った選手

オランダ1部NECナイメヘンに所属する日本代表MF佐野航大は、8月のエールディビジの月間ベストイレブンに選出された。

NEC専門メディア「FORZA NEC」は、「力強いシーズンのスタートを切った佐野への恩賞」と報じ、2023年からNECでプレーする佐野を高く評価した。

今シーズン、開幕4試合を終えて2位と好調のNECだが、そのなかで佐野は中心選手としてリーグ戦全4試合に先発フル出場している。記事では「NECはシーズン序盤の好調で注目されている。なかでも佐野航大の活躍は特筆もので、NECのファンは移籍市場が閉まったことを喜んでいる。新シーズン、最初の1か月で最高の選手の一人だった」と、活躍ぶりを絶賛した。

佐野は本来の中盤だけではなく、センターバックとしてもプレーしているが、その万能性も評価されたと予想。ここまで得点とアシストはないものの、「4試合に出場して8回のチャンスを演出。パス成功率は91％、総合評価は100点満点で79.5点」とし、佐野が中盤で最も高い点数を出したことを評価した。

日本代表にも定期的に選ばれている佐野だが、引き続きハイパフォーマンスを保ち続けることが期待される。（FOOTBALL ZONE編集部）