◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ▽ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 武居由樹―クリスチャン・メディナ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦 高田勇仁―松本流星（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が１３日、名古屋市のＩＧアリーナ・サブアリーナで前日計量に臨み、リミットより１００グラム軽い５５・２キロでクリア。ＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝はリミットより３００グラム軽い５５・０キロでクリアした。

前日計量は有料で、トークショー観覧込みの５５００円で一般公開され、１４９２人のファンが駆けつけた。井上はサングラスをかけ黒のＴシャツ姿で計量会場に登場。Ｔシャツを脱いで観客席に投げ、腹筋バキバキボディー披露すると、ファンからオーっと感嘆の声がもれた。計量後はフェースオフで対峙（たいじ）。約１１秒間、近距離でにらみ合い、最後は井上がニヤリと笑みを浮かべて握手して別れた。

井上は、国内では自身初めての公開計量を終え「初めてでこの人数のお客さんが来てくれた。最初聞いた時はどうなることかと思ったが、思った以上に来てくれて、すごく盛り上がりました。（テンションは）いつもと段違いですね」と笑顔で振り返った。

前日計量時のドクターチェックでは、井上が体温３５・９度、脈拍６５／分、血圧１２２／８１、アフマダリエフは体温３６・１度、脈拍７５／分、血圧１３０／７０だった。

井上が勝利すれば、史上最多の５度目の４団体統一王座防衛となり、世界戦２６連勝は世界ヘビー級王座を２５度防衛したジョー・ルイス、元５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（ともに米国）と並び史上最多記録となる。

戦績は井上が３０戦全勝（２７ＫＯ）、アフマダリエフが１５戦１４勝（１１ＫＯ）１敗。

試合はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」で無料配信される。