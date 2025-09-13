◆米大リーグ ジャイアンツ５X―１ドジャース＝延長１０回＝（１２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ナ・リーグ西地区首位のドジャースが同地区３位のジャイアンツにサヨナラ負け。１―１の延長１０回１死満塁から左腕スコットがベイリーにグランドスラムを浴びた。両軍のゲーム差は「７」に縮まった。それでも、同２位のパドレスが敗れ、ドジャースの地区優勝マジック「１２」となった。「１番・ＤＨ」で先発出場の大谷翔平投手（３１）は２打数無安打３四球、先発の山本由伸投手（２７）は７回１安打１失点、３試合連続で渡米後最多の１０奪三振と９回２死までノーヒッターだった前回に続いて圧巻の投球を披露したが、１２勝目はまたもお預けとなった。

試合は１―１の９回。２番手左腕ドライヤーが先頭打者を遊撃・ベッツの悪送球で塁に出したが、１死一、三塁で救援した３番手右腕トライネンが１死満塁からフローレスを中飛に打ち取り、中堅・パヘスの好返球でタッチアップを狙った三塁走者を刺して併殺で切り抜けた。しかし、無死二塁のタイブレイクで始まる延長１０回。１死三塁からマウンドに上がったスコットが力尽きた。

ジャイアンツ先発は現役最多２６５勝を挙げている４２歳のバーランダー。大谷はエンゼルス時代に通算２３打数５安打の打率２割１分７厘、２本塁打、１０三振と互角の戦いを繰り広げてきた。渡米１年目の１８年５月にはメジャーで初めて同じ投手に１試合３三振を喫し「いくら払ってでも経験する価値のあるボール」と振り返ったこともある。

２年ぶりの対戦となるこの日は初回先頭の第１打席は二ゴロに倒れたが、３回２死の第２打席では自身初となるシーズン１００個目の四球を選んで１７試合連続出塁とした。５回２死の第３打席は中飛、７回２死二塁の第４打席は申告敬遠が告げられ、対バーランダーは２打数無安打２四球（１敬遠）だった。

１０日（同１１日）に地区優勝マジックが「１３」で再点灯したドジャースはこの日から１０連戦がスタート。レギュラーシーズンは残り１５試合。そのうちジャイアンツ戦があと６試合と最後まで厳しい戦いが続いていく。